In Norgaardholz an der Ostsee verbringt die Gruppe des DRK Jugendferienwerks eine zweiwöchige Ferienfreizeit mit viel Spaß und guter Stimmung bei herrlichem Wetter. Am Freitag (26. Juli) werden die Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern in Senden zurückerwartet.

Nach ein paar verregneten Tagen ging es zunächst zur Stempelsuche ins Maislabyrinth, heißt es in einem Bericht der Ferienfreizeit. Am Tag darauf stand zeitlich alles Kopf. Der Morgen startete mit einem „Filmabend“ und Snacks, bevor es um 10 Uhr „Abendessen“ gab. Im Anschluss mussten zur Abwechslung die Betreuer ihr spielerisches Talent unter Beweis stellen, indem sie bei „Schlag das B-Team“ in Mini-Spielen gegen die Teilnehmer antraten.

Am Mittwoch wurde das „Traumpaar“ des Lagers gewählt. „Da nicht nur das Lagerehepaar aus dem vergangenen Jahr (Helena und Mika) zeigte, wie gut es immer noch harmonieren, sondern auch Sara und Timo sich bei Zeitungstanz und Co. als Dream-Team erweisen konnten, feierte die Gruppe mit Blick auf den Sonnenuntergang an der Ostsee eine Doppelhochzeit“, heißt es weiter.

In einer Zeremonie wurden beide Paare von der Standesbeamtin des Betreuerteams getraut. Am nächsten Abend wurde das Hochzeitfest nachgeholt, auf dem getanzt und gefeiert wurde und sich die Kinder kleine private Botschaften schreiben konnten. Zuvor war die Gruppe in Flensburg unterwegs und erforschte die Welt der Wissenschaft in der Phänomenta hautnah.

Nach den letzten T.o.t.y.A.-Runden (Teilnehmer des Jahres), „Chaos-Spiel“ und „Beach Sports“, lagen Paulina, Diana, Helena, Jona und Hannah punktemäßig nah beieinander, heißt es im Lagerbericht. Wer gewonnen hat, ist ab Freitag in Senden zu erfahren.