Jecke sprühen Funken in der Hitze

Heiße Rhythmen, Heißes vom Grill und heißes Wetter, aber auch kühle Getränke, Kaffee und Kuchen. Das diesjährige Sommerfest der Sendener Narren rund ums Pfadfinderhaus hatte wieder einiges zu bieten. Dabei pflegen die Karnevalisten auch außerhalb der Session regen Austausch zu ihren Mitgliedern und befreundeten Vereinen. Vor Ort waren Vertreter der K.G. Rot-Blaue-Funken Wuppertal, SAB & Friends, Fanfarenzug der Karnevalsfreunde Hattingen/Bochum 2015 und aus Bochum-Harpen, Föderation Europäischer Narren (Regionalverband linker Niederrhein), Rot-Blau Lüdinghausen, GMKG Die Sternburger Marl und Mitglieder der benachbarten Gartenfreunde Senden.

Narren-Präsidentin Anja Schneider begrüßte die Gäste und dankte den Sendener Pfadfindern und dem Team des Kunterbunten Kinderzentrums (Kubuz), die Zelte, Sonnensegel und Mal-Utensilien für Kinder kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten. Für Unterhaltung sorgten ein DJ-Team und die Band „De Kölsche Fründe“, die mit einer Spendendose für krebskranke Kinder sammelten. Musikalisch unterstützte sie der Sendener Eckhard Lotto, der für die Narren seiner Heimatgemeinde ein eigenes Karnevalslied schreiben möchte, wie er berichtete.

Mit einigen akrobatischen Einlagen begeisterten die Tänzerinnen Saskia und Lena von SAB & Friends. Den Höhepunkt und Vorausblick auf die kommende Session bot die Vorstellung der Truppe „Die Flotten Narren“ alias Jennifer Korneli, Marcel Prochnow und Anja Schneider, die mit einem Tanz Oktoberfest-Stimmung verbreiteten.

Weitere Aktivitäten der Sendener Narren sind in diesem Jahr: ein Probetraining für eine neue Tanzgarde, Stände auf dem Sendener Herbst und auf dem Weihnachtsmarkt. Die neue Session wird am 16. November um 19.11 Uhr eingeleitet. Dann wird es ein Wiedersehen mit einigen Gästen des Sommerfestes geben. Und es wird eine neue Prinzessin erkoren. Der Verein freut sich stets über neue Mitglieder, die so auch das soziale Engagement für die Lebenshilfe Senden unterstützen (WN berichteten).