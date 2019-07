Er ist ein bunter Vogel – jemand, der so recht in keine konventionelle Schublade passt. Denn in Sachen Musik, Kunst und soziales Engagement ist der Sendener Eckhard Lotto schon seit vielen Jahren hobbymäßig und sehr kreativ als „ Hans Dampf “ in vielen Gassen unterwegs: Als musizierender Weihnachtsmann war er mit dem Akkordeon für die Hilfsorganisation „Hoffnungsschimmer“ beziehungsweise für die Aktion „Lichtblicke“ in Senden, Lüdinghausen, Münster, Arnsberg und anderen Orten unterwegs. Hinzu gesellen sich Auftritte beim Sendener Herbst, beim Maifest oder auch als Ein-Mann-Orchester mit Stereo-Kazoo, Schlagzeugbecken, Fußtrommel und Akkordeon ausgestattet beim Karneval in Otti-Botti.

Aus Lust am Musizieren und Experimentierten hat Eckhard Lotto eine Vielzahl Instrumente ausprobiert und spielen gelernt. Foto: sff

„Mit acht Jahren habe ich angefangen Trompete zu spielen“, erzählt der Sozialarbeiter, der beim Landschaftsverband angestellt ist, und seit sieben Jahren im Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde spielt. Da er Spaß am Musizieren und Experimentieren hat, gesellten sich im Lauf der Zeit eine Menge andere Instrument zur Trompete: Gitarre, Panflöte, Xylofon, Akkordeon sowie Saxofon und Klarinette – um nur einige zu nennen.

„Ich bin ein freier Mensch und möchte meine Kreativität ausleben. Außerdem trägt es zur Lebensfreude bei, Ungewöhnliches zu machen“, sagt der 60-Jährige und ergänzt mit Blick auf sein soziales Engagement: „Es ist eine Form der Selbsterfahrung, etwas Gutes für andere zu tun und etwas von der eigenen Freude abzugeben.“

Anlässlich seines 50. Geburtstages stellte Eckhard Lotto eine mit einem Benzinmotor betriebene Waschmaschine aufs Dach seiner Garage. Darin ließ er Holunderbeere zu Wein werden. . . Foto: privat

Selbst Spaß haben und mit Menschen in kreativer sowie amüsanter Weise „sprachlos“ zu kommunizieren: Diese Idee setzt der 60-jährige, zweifache Familienvater auch in seinen Kunstaktionen um. Dazu hat er das Dach seiner Garage am Hagenkamp in eine hauseigene Galerie verwandelt. Dort stellt er eigenwillige Installationen aus. Zurzeit zeigt er den „Durchbruch“ – ein altes Moped, das in einer Ziegelwand feststeckt und von Schaufensterpuppen-Köpfen, einem Teleskop sowie diversen anderen Utensilien umgeben ist.

„Auch eine sich drehenden Weihnachtsmann im Konsumrausch habe ich schon ausgestellt. Kunst ernst zu nehmen bedeutet nicht, den Humor dabei zu verlieren“, betont Lotto. So bugsierte er beispielsweise anlässlich seines 50. Geburtstag eine mit einem Benzinmotor betrieben Waschmaschine auf die Garage, füllte Holunderbeeren in die Trommel und legte einen Schlauch nach unten zu seinen Gästen. „Als ich die Maschine in Gang setzte, floss Rotwein aus einem versteckten Vorratsbehälter. Das ist Comedy und Aktionskunst“, sagt der Sendener. Er wolle auf humorvolle Weise irritieren und Denkanstöße geben, die dem Betrachter genug Freiraum geben, die Aktionen für sich selbst zu beurteilen. „Leben besteht doch nicht darin, vorgegebene Strukturen abzuarbeiten. Ein hohes Gut ist es – so wie in der Musik – auch die Zwischentöne zu spielen“, umreißt Lotto seine Lebensphilosophie.