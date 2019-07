Sie ist nicht gerade eine auffallende Schönheit. Der lange Stiel der Madagaskarpalme ist mit Dornen übersät und an seinem Ende entfalten sich sternförmig lediglich einige schlichte grüne Blätter. „Ich habe die Pflanze trotzdem 34 Jahre lang gehegt, gepflegt und immer wieder umgetopft. Jetzt blüht sie zum allerersten Mal“, freut sich Friederike Schepper-Lambers . Doch in ihrem Glück über das völlig unerwartete, schöne Ereignis schwingt auch die Erinnerung an einen erschütternden Todesfall mit.

„Im Jahre 1985 bekamen mein Mann und ich zu unserer Verlobung von Christiane, einer Freundin aus dem Philharmonischen Chor Münster, die damals gerade mal 3,2 Zentimeter hohe Minipflanze in einem Plastiktöpfchen geschenkt. Meine Freundin sagte: ,Die musst Du schön pflegen, dann wird sie groß‘“, denkt die Sendenerin zurück.

Nicht ganz zwei Jahre später verunglückte die Schenkerin. „Es war ein tragischer Verkehrsunfall“, berichtet Friederike Schepper-Lambers: „Auf dem Weg zu einer Geburtstagseinladung, fuhr in einer Linkskurve auf der Landstraße ein entgegen kommendes Fahrzeug mit vier jungen Männern in die Fahrerseite ihres Autos. Sie verstarb noch an der Unfallstelle und war damals erst 40 Jahre alt.“

Nach dem für sie unfassbaren Tod der Freundin behielt die Sendenerin immer ein besonderes Auge auf das Pflänzchen, das bei ihrem Mann und den beiden Söhnen „nicht gerade sonderlich beliebt war“. Doch wuchs die Madagaskarpalme, dank der treuen Pflege, über all die Jahre stetig weiter und erreicht mittlerweile eine stattliche Höhe von gut 1,80 Meter. Ihr Aufblühen hat nun auch Helmut Lambers überzeugt: „Jetzt darf sie endgültig hier bleiben“, hat er seiner Frau mit wohlwollendem Lächeln versprochen.

„Christiane und ich waren eng befreundet. Seit meiner ersten Probe im Philharmonischen Chor, den meine Mutter Thea Schepper – heutige Ehrenvorsitzende – mitbegründet hat, saßen wir nebeneinander“, erzählt die Sendenerin, die dem Ensemble bis heute ebenso treu geblieben ist, wie der einstiegen „Minipflanze“. Überdies bildet der Chor seit vielen Jahren eine Brücke zu Betty, der Tochter ihrer verstorbenen Freundin, die beim Tod ihrer Mutter noch ein Kind war. „Wir begegnen uns regelmäßig beim traditionellen Quempas-Singen in der Petrikirche in Münster. Es ist seit Jahrzehnten immer ausverkauft, weshalb Betty bereits im Sommer ihre Karten für sich und ihre Familie bei mir ordert“, berichtet die Sendenerin. „So verbindet uns die Musik auch weiterhin.“