Überall dort, wo sich Menschen uneigennützig miteinander und füreinander einsetzen, existiert ein lebens- und liebenswerter Ort. Solch ehrenamtliches Engagement würdigt die Gemeinde in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Bürgerpreis ( WN berichteten). Und das nicht nur mit salbungsvollen Worten, sondern mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro, das von der Sparkasse Westmünsterland gesponsert wird. Wer diese Auszeichnung am 5. Dezember, am Internationalen Tag des Ehrenamtes, erhält, darüber entscheidet eine Jury, für die noch Mitglieder aus der Bürgerschaft gesucht werden.

Neben den Vorsitzenden des Umwelt- und des Sozialausschusses, zwei Mitgliedern der Verwaltung sowie einem ehemaligen Geehrten des Umweltpreises sind noch vier Plätze frei. „Wir suchen zwei Mitglieder die unter 30 Jahre alt sind und zwei, die über 30 sind. Um die Plätze können sich Interessierte aus allen vier Ortsteilen unserer Gemeinde bewerben“, sagt Demografiebeauftragte Susanne Espenhahn, die das Verfahren zusammen mit Klimaschutzmanagerin Petra Volmerg organisiert. Bewerber für die Jury können sich bis zum 12. Septembner bei Petra Volmerg, ✆ 0 25 97 / 69 93 18 oder E-Mail: p.volmerg@senden-westfalen.de, melden.

Die Bewerbungsfrist für den Bürgerpreis läuft bis zum 31. Oktober. „Bis dann können Ehrenamtliche sich selbst oder mit ihrer Gruppe bewerben. Es könne aber auch andere Personen für den Bürgerpreis vorgeschlagen werden“, erläutert Volmerg, die Vorschläge via E-Mail entgegen nimmt. Dazu ist eine Kurzbeschreibung des Engagements (gegebenenfalls mit Fotos) einzureichen.

Mit dem Preis, der auch auf mehrere Kandidaten verteilt werden kann, wird der bürgerschaftliche Einsatz in verschiedenen Lebensbereichen gewürdigt. Es kann sich um nachbarschaftliche Hilfe, um den Einsatz für Umwelt und Natur oder um soziale und kulturelle Projekt handeln. Näher Informationen zu Jury und Bürgerpreis veröffentlicht die Gemeine ab Freitag (2. August) auf ihrer Homepage.