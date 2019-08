Eigentlich beliefert die Krombacher-Brauerei ihre Kunden mit erfrischenden Getränken. Am Freitag brachte Gebietsverkaufsleiter Frederik Witthake hingegen einen warmen Geldregen zu den Tierfreunden nach Ottmarsbocholt. Für das Unternehmen überreichte er einen symbolischen Scheck über 2500 Euro an Maria Eichel . „Wir können das Geld sehr gut gebrauchen, weil wir die Außengehege zu den innenliegenden Hunde-Zwinger finanzieren müssen“, so die Vereinsvorsitzende.

Froh ist Eichel, dass sich das Tierheim nach einer gut einjährigen Bauzeit jetzt endlich mit Leben füllen wird. „Die Eröffnungsfeier ist für den 1. September geplant. Flyer werden wir Mitte August in Lüdinghausen, Senden, Ascheberg, Nordkirchen und Olfen auslegen“, kündigte sie an. Vorab müsse das Veterinäramt sein Okay geben. Auch die abschließende Bauabnahme stehe noch an. Danach können bis zu 25 Katzen und bis zu 18 Hunde in ihr jeweiliges Domizil einziehen.

„Die Gebäude entsprechen den neusten Vorgaben. Alles ist nach DIN-Norm: Brandschutz, Dämmung und Fußbodenheizung, weil ganz bestimmte Temperaturen eingehalten werden müssen“, erläuterte die Vorsitzende der Tierfreunde. Rund 400 000 Euro seien bisher investiert worden. Die Hälfte des Betrages sei eine Förderung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Der Rest sei aus zweckgebundenen Spenden finanziert worden. Gleichwohl stehen auch weiterhin Investitionen an, für die Spenden benötigt werden. So muss beispielsweise die komplette Anlage umzäunt werden. Auch ein Kleintiergehege soll noch gebaut werden. Eichel rechnet mit Kosten von bis zu 40 000 Euro.