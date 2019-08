Frei sein wie ein Vogel

Manchmal sind es scheinbar belanglose Begebenheiten, die sich als wahre Glücksmomente entpuppen und ein Leben lang nachwirken. Vor 34 Jahren erfuhr Klaus Mende einen ebensolchen Augenblick: „Ich stand damals bei einem Kommilitonen auf dem Balkon, der mir mit seinen Händen erklärte, wie ein Segelflugzeug unter einer Schönwetter-Wolke in den Himmel emporsteigt“, erinnert sich der Ottmarsbocholter, wie der Funke für seine Leidenschaft, das Segelfliegen, übersprang. Mittlerweile ist er seit 31 Jahren ausgebildeter Pilot und darüber hinaus seit 25 Jahren Segelflug-Lehrer.

Damals, 1985, war Mende von den lebendigen Schilderungen seines Studienkollegen so fasziniert, dass er sich wenig später auf dem Flugplatz Münster-Telgte zu einem Fliegerkammeraden in einen Doppelsitzer gesellte. „Wir sind auf 1500 Meter gestiegen. Und dort hat er versucht, mich durch Ruderbewegungen schlecht zu fliegen. Das hat er nicht geschafft“, denkt Mende amüsiert an sein erstes Segelflugerlebnis zurück.

Die Faszination wuchs und so entschloss sich der angehende Bauingenieur seinen Segelflugschein zu machen – was sich als durchaus aufwendiges Vorhaben erwies: Drei Jahre lang begleitete ihn die umfangreiche und zeitintensive Ausbildung während seines Studiums. „Die größte Hürde besteht darin, sich frei zu fliegen. Der Lehrer steuert so lange mit, bis der Schüler die notwendige Sicherheit gewonnen hat. Das dauert in der Regel 60 bis 70 Starts“, erklärt Mende, der heute (ganz „bodenständig) als stellvertretender Fachbereichsleiter der Sendener Bauverwaltung tätig ist.

Zwischen den Tragflächen fühlt man sich in der Luft frei wie ein Vogel, sagt Klaus Mende. Foto: privat

Sobald der Kandidat die Freiflug-Hürde genommen hat, prüft ein zweiter Lehrer die Tauglichkeit, bevor der Schüler zur Bestätigung seines Könnens an einem Tag drei Flüge hintereinander bewältigen muss. Im zweiten Jahr werden die praktischen Fähigkeiten vertieft. Parallel ist eine Menge Theorie zu büffeln: Luftrecht, Meteorologie und Navigation zum Beispiel. „Im dritten Jahr der Ausbildung geht es über Land. Schließlich ist ein Flug zu absolvieren, der an einem mindestens 50 Kilometer entfernten Ziel endet. Dann folgt die theoretische und praktische Abschlussprüfung“, skizziert der Ottmarsbocholter den langen Weg zum Pilotenschein.

Doch all die Mühen sind schön längst vielfach aufgewogen: „Wenn ich im Flugzeug sitze, habe ich links und rechts die Tragflächen wie Flügel neben mir. In der Luft fühlt man sich frei dann wie ein Vogel und denkt nicht ans Büro oder an sonst etwas anderes auf dem Boden. Das ist ein sehr schönes Gefühl, das sich schnell einstellt – es ist wie eine Sucht“, beschreibt Mende den Zauber des Segelfliegens.

Gleichwohl ist das Hobby auch eine stetige Herausforderung. Denn Sicherheit ist oberstes Gebot und fordert regelmäßig ihren Tribut: „Alle zwei Jahre muss der Pilotenschein erneuert, die Flugtauglichkeit nachgewiesen werden“, berichtet der Ottmarsbocholter. Die Fluglehrer-Lizenz sei auf drei Jahre befristet. Einer flugärztliche Untersuchung müsse man sich jährlich unterziehen.

Neben seiner Tätigkeit als Ausbilder ist Klaus Mende in der Segelfluggruppe Telgte e.V. (Sfg) sportlich aktiv. Er hat sich an Landesmeisterschaften und regionalen Wettkämpfen beteiligt. In Fliegerlagern, unter anderem in Sisteron (Frankreich) und Harris Hill (NY), hat er andere Lufträume, Flug- und Wetterbedingungen erkundet. Mittlerweile hat er übrigens fast zwei Dutzend seiner Kollegen aus dem Sendener Rathaus in luftige Höhen „entführt“ – wobei nicht jeder bodenständige Münsterländer sich von der Faszination des freien Fliegens überzeugen ließ, räumt Mende augenzwinkernd ein.

