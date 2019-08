Pfiffige Idee bewahrt historisches Erbe

Am Tag nach einer Hochzeitsfeier geht Oda von und zur Mühlen durch die Räume von Haus Ruhr, in denen am Abend zuvor das Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft ausgelassen gefeiert haben, und sieht nach dem Rechten. Das geschieht bevor die Putzkolonne anrückt, um alles wieder blitzeblank zu machen. Nach der Hochzeitsfeier ist eben vor der Hochzeitsfeier. Gerade rückt die Freifrau ein Buch wieder an seine richtige Stelle im Bücherschrank des Rittersaals.

„Es ist bestimmt bei der Tanzerei von seinem Regalboden gerutscht“, vermutet sie. So ein Parkettboden schwingt eben mächtig mit, wenn auf ihm getanzt wird. Und das geschieht im Rittersaal auf Haus Ruhr stets unter den strengen Blicken von Friedrich-Christian von und zur Mühlen und seiner Gattin, deren Porträts in Gestalt von Öl-Gemälden die Wände des Raumes mit seinem imposanten Kreuzgewölbe schmücken.

Seit 1701 ist Haus Ruhr, in Bösensell an der Grenze zu Albachten gelegen, im Besitz der Familie von und zur Mühlen. 1742 wurde das Anwesen von Barockbaumeister Johann Conrad Schlaun saniert und umgebaut.

Schon vor den ersten standesamtlichen Eheschließungen in Haus Ruhr konnten Paare in der Schlosskapelle kirchlich heiraten Foto: Angela Weiper

Lange Zeit war das Wasserschloss Wohnhaus der Bösenseller Adelsfamilie. Später war dort auch eine Bürogemeinschaft beheimatet, die 2012 auszog. Dann stand das Gebäude leer.

Verkaufen wollten die von und zur Mühlens nicht. Es sei eine moralische Verpflichtung gewesen, den Familiensitz zu erhalten, berichtet Oda von und zur Mühlen von einer alten Tradition. Schließlich befindet sich das Wasserschloss mit seinen Nebengebäuden wie der Orangerie und der Schlosskapelle sowie dem großen Park seit über 300 Jahren im Familienbesitz.

Mit großer Gestaltungskraft und einem pfiffigen Geschäftsmodell stellen sich auch Oda und Gebhard von und zur Mühlen der Verantwortung, Haus Ruhr für die nächsten Generationen zu erhalten.

Es war Zufall, der Oda von und zur Mühlen auf den Weg brachte, Haus Ruhr für Hochzeitsfeiern sowie für kirchliche und standesamtliche Trauungen zu öffnen. „Vor einigen Jahren fragte mich ein junges Paar, ob sie ihre Hochzeitsfeier bei uns im Schlosspark abhalten dürften“, erinnert sich die Bösensellerin. Es durfte. Mit Zahlung einer Nutzungsgebühr war der Vertrag perfekt und das Brautpaar glücklich. „Seit 2014 bieten wir offiziell die Möglichkeit, auf Haus Ruhr Hochzeiten zu feiern“, erklärt die Freifrau. 2016 gab es die erste standesamtliche Trauung. „Kirchliche Trauungen in unserer Schlosskapelle waren hingegen schon eher möglich“, sagt Oda von und zur Mühlen.

Dieses Geschäftsmodell hat die Bösensellerin inzwischen zur „von und zur Mühlen’schen Event GmbH“ ausgebaut. Und auf diesem Weg kümmert sie sich auch um die Ausrichtung des Kapellenfestes und der Landpartie.

Die Geschäftsfrau freut sich über gut gefüllte Auftragsbücher und im Besonderen über die zufriedenen Brautpaare, die vom Zauber des münsterländischen Wasserschlosses begeistert sind. „Werbung brauche ich eigentlich nicht“, berichtete Oda von und zur Mühlen davon, dass ihre Geschäftsidee zu einem Selbstläufer geworden ist.

Jedoch einen Massenbetrieb, wie er andernorts in Sachen Heiraten und Hochzeitsfeiern herrscht, möchte sie auf keinen Fall daraus machen. „Hochzeiten auf Haus Ruhr zu feiern, soll immer etwas ganz Besonderes sein, und wir wollen mit unseren historischen Gebäuden den passenden Rahmen dafür liefern“, sagt die Freifrau, die seit 2017 als Trau-Standesbeamtin der Gemeinde Senden selber standesamtliche Trauungen vornehmen darf.