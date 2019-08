Am Samstag gegen 22.20 Uhr musste die Feuerwehr auf der A 43 einen brennenden Pkw löschen. Eine 32-jährige Audi-Fahrerin sah zu spät, dass dazu der rechte Fahrstreifen gesperrt war. Sie wich vom linken auf den rechten Fahrstreifen aus, um nicht mit dem vor ihr abbremsenden Fahrzeug zu kollidieren. Sie prallte gegen den VW einer 67-Jährigen aus Münster, die rechts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW über den linken Fahrstreifen, touchierte einen Pkw Chevrolet und kam an der Mittelstreifentrennung der Autobahn zum Stehen. Ein bei den Löscharbeiten eingesetzter Feuerwehrmann musste sich mit einem Sprung aus dem Gefahrenbereich retten, so die Polizei.

Der 37 jährige Chevrolet Fahrer aus Kassel blieb unverletzt, Rettungskräfte brachten die beiden Pkw Fahrerinnen sowie zwei drei und fünf Jahre alte Kinder aus dem Audi in Krankenhäuser, die alle Personen nach ambulanter Versorgung verlassen konnten.