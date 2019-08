Bereits fünf Mal haben sich die Sendener in den vergangenen Wochen an einem Donnerstag zu einem „Feierabend“ mit Live-Musik im Ortskern getroffen. Der starke Zuspruch ( WN berichteten) veranlasste den Veranstalter Wilfried Reckers zu einem Zusatztermin am vergangenen Freitag am Laurentius-Brunnen.

Dabei gab es einige kleine Veränderungen: Zum einen begann das gesellige Beisammensein bereits um 17 Uhr, zwei Stunden früher als an den anderen Terminen. Zum anderen wurde die Veranstaltung zum kulinarischen Feierabend ausgeweitet. So gab es neben Bier, Wein und Bratwurst auch Flammkuchen, Baumstriezel, Holtrup-Burger und einen Stand mit griechischen Feinkost-Spezialitäten. Für musikalische Untermalung sorgten Rainer Migenda, der wie am Vorabend in Ottmarsbocholt, mit Songs von „Dear Mrs. Robinson“ bis „Take Me Home, Country Roads“ die passende Stimmung schuf, und das Duo Andrea und Domenico, das sich dem deutschen und italienischen Schlager verschrieben hat.

Zunächst waren deutlich weniger Besucher da als an den anderen Abenden, was vielleicht an dem angekündigten Regen gelegen haben mag. Da sich der Platz ab 19 Uhr deutlich füllte, obwohl es zuvor tatsächlich zu tröpfeln begann – von Rainer Migenda mit dem Song „Raindrops keep fallin‘ on my head“ kommentiert – scheint jedoch eher die ungewohnte Uhrzeit der Grund für das spätere Eintreffen der Gäste gewesen zu sein.

Am kommenden Donnerstag (8. August) findet die Feierabend-Reihe in Bösensell ihren diesjährigen Abschluss, diesmal musikalisch untermalt von „Die Zwei“, dem Acoustic Unplugged Duett der beiden Musiker Beate Lucas und Andreas Koll.