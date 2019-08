Auch beim Grillen gelten Grenzen

Im Sommer bleibt es länger hell. Da sind die Menschen draußen, hören Musik, mähen schnell noch den Rasen oder führen Arbeiten an Haus und Garten durch. Andere Grillen nach Herzenslust. Natürlich gehört das einfach dazu, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Senden. Damit das Miteinander der Bürger aber möglichst konfliktfrei sein kann, so die Verwaltung weiter, gibt es klare Regelungen, was erlaubt ist, und was nicht.

Und diese Regeln stehen im sogenannten Ortsrecht und in Landesgesetzen. Hier die wichtigsten Punkte: In vielen Kommunen wurde sie abgeschafft, hier in Senden aber gilt: Zwischen 12.30 und 14.30 Uhr ist in Wohngebieten täglich eine allgemeine Ruhezeit einzuhalten. Das bedeutet, in dieser Zeit auf all die Tätigkeiten zu verzichten, die Lärm erzeugen. Ausdrücklich werden im Paragraph 13 des Ortsrechts diese Dinge genannt, die die Ruhe stören könnten: Rasenmähen, die Nutzung von Gartenmaschinen, Hämmern, Sägen, Holzhacken, sowie das Ausklopfen von Teppichen oder Ähnliches. Diese Einschränkungen beziehen sich nicht auf gewerbliche sowie land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten.

Und auch eine Nachtruhe gibt es – in Senden genauso wie überall in Nordrhein-Westfalen. Sie wird in Paragraph 9, Absatz 1 des Landes-Immissionsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen definiert. Von 22 bis 6 Uhr sollen die Bürger rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Beim Thema Musik in der Öffentlichkeit geht es besonders darum, das richtige Maß zu finden zwischen dem Bedürfnis, draußen die Lieblingsmusik zu hören und dem berechtigten Wunsch der Nachbarn nach ungestörtem Schlaf. Zum Schall und damit auch dem Musikhören im öffentlichen Raum sagt das Landes-Immissionsschutzgesetz konkret: „Auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie in und auf solchen Anlagen, Verkehrsräumen und Verkehrsmitteln, die der allgemeinen Benutzung dienen, ferner in öffentlichen Badeanstalten ist der Gebrauch von Geräten, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen (Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte und ähnliche Geräte), verboten, wenn andere hierdurch belästigt werden können.

Grenzen gibt es auch beim Grillen, denn es erzeugt nun mal Gerüche und manchmal Qualm. Damit auch hier klar ist, was erlaubt ist, enthält das Landesgesetz auch hierzu Vorgaben: Das Verbrennen sowie das Abbrennen von Gegenständen im Freien – das betrifft also auch Grillen, Terrassenöfen, Feuerkörbe – ist verboten, soweit die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit hierdurch gefährdet oder erheblich belästigt werden können, so Paragraph sieben des Landes-Immissionsschutzgesetzes. Das übliche Grillen im Freien ist erlaubt, wenn es von einzelnen Personen nur gelegentlich durchgeführt und zeitlich beschränkt wird und wenn dafür gesorgt wird, dass die unvermeidbaren Geruchsemissionen nicht konzentriert in die Wohn- und Schlafräume von Nachbarn dringen.

All diese Informationen gibt es in einer Broschüre im Bürgerbüro der Gemeinde Senden. Oder online als PDF-Dokument mit dem Titel: „Lärm- und Geruchsimmissionen“.