5300 Hausbesitzer bekommen Post

Post mit Luftbildern ihrer Flächen flattert den rund 5300 Grundstückseigentümern in der Gemeinde Senden in den nächsten Tagen ins Haus. Denn die Erfassung der insgesamt über 13 000 Flurstücke und die Zuordnung der jeweiligen Eigentümer ist mittlerweile abgeschlossen. Auf Grundlage dieser Daten wird jetzt die Wasser- und Bodenverbandsgebührt anteilig auf alle Grundstückseigen in der Gemeinde umgelegt. Bisher wurden diese Kosten lediglich für die Flächen veranschlagt, die im Außenbereich liegen. Durch eine Änderung des Landeswassergesetzes ( WN berichteten) sind 2019 erstmalig alle Grundstücke im Gemeindegebiet betroffen.

„In der ersten Jahreshälfte haben wir Luftbilder der Bezirksregierung Köln aus dem Frühjahr 2018 beziehungsweise 2017 ausgewertet. Sie dienen als Grundlage für die zu erhebende Gebühr“, erläutert René Günther , der im Sendener Rathaus gemeinsam mit seiner Kollegin Jana Bergmann für die Umsetzung der neuen Gesetzesregelung zuständig ist.

Versiegelte Flächen sind gekennzeichnet

Mit dem Schreiben erhalten die Grundstückseigentümer einen Plan ihres Grundstücks. Auf diesem sind versiegelte Flächen rot und unversiegelte Flächen grün gekennzeichnet und mit der jeweiligen Quadratmeterzahl versehen. „Für die Berechnung der Gebühr ist das wichtig. Denn 90 Prozent der Unterhaltungskosten müssen über die versiegelten Flächen getragen werden. Zehn Prozent fallen auf Äcker und Grünflächen“, führt Günther aus.

Denn von der Arbeit der insgesamt fünf Wasser- und Bodenverbände auf dem Sendener Gemeindegebiet profitieren die Bewohner der Wohngebiete in besonderem Maße: Dank der Pflege und Instandhaltung der Bäche und Gräben (Vorfluter) kann das Wasser zügig abfließen und staut idealerweise nicht in die Ortslagen zurück.

„ Wir gehen von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von jährlich zwei bis zehn Euro aus. " René Günter, Steueramt der Gemeinde Senden

Diese Gebühr ist zu unterscheiden von der sogenannten Niederschlagswassergebühr für die Entsorgung von Regenwasser, das über bebaute oder versiegelte Flächen in die Kanalisation gelangt.

Mit Kostenkeule nicht zu rechnen

Eine Kostenkeule aufgrund der neuen Gebühr müssen die Grundstückseigentümer freilich nicht fürchten. „Bei durchschnittlichen Wohngebäuden rechnen wir mit einer jährlichen Gebühr in der Größenordnung von zwei bis zehn Euro“, schätzt der Verwaltungsmitarbeiter aufgrund der Erfahrungen in Nachbarkommunen, die die Gebühr bereits eingeführt haben.

Neben den rund 120 000 Euro für die Gewässerunterhaltung sind nach Auskunft von Kämmerer Walter Hauschopp circa 30 000 Euro Verwaltungskosten jährlich sowie (einmalig in diesem Jahr) 40 000 Euro Ermittlungskosten umzulegen. „Da die Gemeinde Senden über etliche Straßen, Plätze und Weg verfügt, sind wir selbst einer der größten Gebührenschuldner“, macht Hauschopp deutlich, dass nicht nur Privatpersonen aufgrund der Gesetzesänderung zur Kasse gebeten werden.