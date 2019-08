Mehr Kinder als Plätze

Alle Jugendverbände in Deutschland haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Alle? Nein, ein kleiner Sendener Pfadfinderstamm „leidet“ eher unter dem Gegenteil.

Rund 100 Kinder und Jugendliche sowie 20 Leiterinnen und Leiter umfasst der Sendener Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Dem gegenüber stehen etwa 150 Kinder, die gerne mitmachen möchten und daher teilweise schon mehrere Jahre auf der Warteliste „schmoren“. „Wir würden gerne noch mehr Kinder aufnehmen, aber wir haben keine Kapazitäten mehr“, erläutert der Vorsitzende Franjo Rüter. Seine Amtskollegin Denise Herweg ergänzt: „Schließlich ist keinem geholfen, wenn die Gruppen so groß werden, dass man kein ordentliches Programm auf die Beine stellen kann.“ Auch die Durchführung des Sommerlagers wäre bei mehr Mitgliedern deutlich schwieriger.

Woran liegt es? Eine mögliche Erklärung ist, dass den Pfadfindern auch heute noch der Hauch von Naturverbundenheit und Abenteuer anhaftet. Und natürlich gehört die Gitarre am Lagerfeuer heute noch dazu, aber auch (je nach Altersstufe) das politische Engagement oder ganz einfach eine Runde Verstecken spielen.

Eine andere Ursache könnte darin bestehen, dass das Angebot für Siebenjährige, dem Einstiegsalter der Pfadfinder, in Senden recht überschaubar ist. Ein Indiz dafür ist die Tatsache, dass die Warteliste seit 1993 besteht, dem Zeitpunkt, als in Senden die Wölflingsstufe eingerichtet wurde. Davor ging es erst mit den Jung-pfadfindern, also mit elf Jahren, los und die Mitgliederzahl im Stamm lag zwischen 40 und 50.

Aber natürlich spielt auch das breite Spektrum der Aktionen eine Rolle: „Ob Sport, Musik oder Natur, die Pfad-finder decken alle Bereiche ab“, so Herweg. „Und wenn die Kinder begeistert sind, stecken sie andere damit an“, fügt Rüter hinzu.

Neben dem jährlichen Sommerlager, das die Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder dieses Jahr in der Nähe von Hameln und die Ältesten, die Rover, in Kroatien verbringen, gibt es noch zahlreiche andere Aktionen. Kleinere, wie das Friedenslicht oder die Müllsammelaktion am Kanal, die die Pfadfinder von der KAB übernommen haben, aber auch größere wie Bezirks- oder Diözesanlager oder auch die Fahrt zum Jamboree, dem Weltpfadfindertreffen in den USA, zu der fünf Sendener Pfadfinder als Teil des 1300köpfigen deutschen Kontingents aufbrechen. Tatkräftig unterstützt werden die Pfadfinder bei ihren Aktionen vom Elternbeirat, der immer mit anpackt, wenn Hilfe benötigt wird.

Bei der Menge an Abenteuer ist es kaum ein Wunder, dass die Pfadfinder so regen Zulauf haben.