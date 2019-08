„Muss es dieses Fleckchen sein?“

Jetzt wird also Beton gegossen auf einer Grünfläche, die auf alten Karten noch als Bolzplatz deklariert ist. Der Widerstand gegen das Wohnbauprojekt war beträchtlich und führte immerhin zu deutlichen Abstrichen beim Volumen der Bebauung. Denn die Mühlenbach-Anrainer hatten dem Anrücken der Baukolonnen durchaus nachvollziehbare Bedenken entgegenzusetzen, was in der Politik die Suche nach einem Kompromiss beförderte.Dass, selbst in Zeiten von Wohnungsnot, ein an sich sehr sinnvolles und ansprechendes Projekt justament auf dieser Fläche hochgezogen werden muss, wirft aber weiterhin Fragen auf. Gleichwohl gilt: Selbst dieses Idyll ist nicht heilig.Doch wenn eine Mehrheit in der Politik und die Verwaltung schon beschließen, auf die Fläche zuzugreifen, dann sollten sie nicht ihre eigenen Beteuerungen vergessen. Das Viertel, das im Schatten der Aufmerksamkeit verharrt, sollte mehr in den Fokus rücken, hieß es in Anliegerversammlungen. Passiert ist seitdem nichts. Und die Wahrscheinlichkeit, dass im Rathaus Kapazitäten für ein Quartierskonzept gefunden werden? Mittelfristig wohl gleich Null. Dietrich Harhues