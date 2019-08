Händler loben „Notlösung“

Aus der Not haben die Beschicker und Besucher längst eine Tugend gemacht: Die durch die Umgestaltung des St.-Laurentius-Kirchplatzes ausgelöste „Zwangsumsiedlung“ entpuppt sich als Glücksfall. Dieser Eindruck, der schon bei den ersten Tagen des Wochenmarktes in der Eintrachtstraße erkennbar war, hat sich verfestigt, ergab die WN-Nachfrage. Am 21. Februar waren die Stände erstmals an ihrem neuen Standort aufgestellt worden.

Das Herz Sendens schlägt neuerdings vernehmlicher rund um den Brunnenplatz und dessen Umfeld – ein Faktor für diese Entwicklung sind Gemüse, Käse, Kartoffeln, Fisch und Fleisch, die ansprechend und frisch dargeboten werden.

Rückkehr zum Kirchplatz keine echte Option

Die Rückkehr zum Kirchplatz ist für die Händler deshalb nur noch eine theoretische Option: „Wenn’s geht, wollen wir nicht zurück“, betont Velit Akgül . Er kennt Sendens Wochenmarkt seit 15 Jahren – zuerst als Mitarbeiter, jetzt als Unternehmer, der den Stand seines einstigen Chefs übernommen hat. Die Frequenz sei an der Eintrachtstraße höher: „Ich sehe hier Gesichter, die ich am Kirchplatz nie gesehen haben“, schildert Atkül, der sein Obst und Gemüse auch in Lüdinghausen, Waltrop und Recklinghausen verkauft. Vom Umsatz her laufe Senden „etwas besser“ als der Durchschnitt aller Standorte, die der Händler ansteuert.

Markt-Familie der ersten Stunde

Jutta und Christian Vors­pohl stehen seit 20 Jahren gemeinsam donnerstags in ihrem Verkaufsanhänger. Frisches Fleisch hat aber schon der Vater von Christian Vorspohl an den Mann und die Frau gebracht – zuerst am Parkplatz am früheren Aldi-Markt (heute „Gas­tronom“), wo vor Jahrzehnten die Wiege für den Wochenmarkt gestanden habe. Wann der Umzug auf die Fläche im Schatten des Kirchturms von St. Laurentius erfolgt und weitere Beschicker hinzugekommen seien, kann Vorspohl nicht genau sagen. Er ist aber seit er sechs Jahre alt ist regelmäßig auf dem Wochenmarkt. Und dort gilt für ihn: „Wichtig ist, dass die Kunden den Platz annehmen.“ Was an der Eintrachtstraße der Fall sei. Auch der Sendener Geflügelhändler verzeichnet in den vergangenen Monaten, dass es etwas mehr in der Kasse klingelt.

„ Hier ist es auf jeden Fall schöner. Hier ist es auf jeden Fall schöner. “ Marktbummler Gregor und Lisa Schmidt

Über die Vorzüge des neuen Standortes sind sich Standbetreiber und Marktbesucher einig: „Hier ist es auf jeden Fall schöner“, pochen Gregor und Lisa Schmidt auf die aus ihrer Sicht zentralere und geeignetere neue Adresse. „Man hat das Gefühl, wirklich auf einem Markt zu sein“, würdigen sie Ambiente und Angebot.

Noch Puzzlearbeit für Marktmeisterin

Mit kleinen Abstrichen. Wie der Tatsache, dass die Gäste der „EisZeit“ am Brunnen nicht aufs Markttreiben, sondern auf die Rückwand eines Standes schauen. Dass an dieser Stelle die Optik getrübt wird, weiß auch Karola Housel, Marktmeisterin aus dem Team des kommunalen Ordnungsamtes. Für sie ist die bisher geltende Position der Stände (die der Fischwagen gerade geändert hat) nicht in Stein gemeißelt. „Wir sind offen für Anregungen“, ergänzt Holger Bothur, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Soziales und Ordnung. Die Öffnung zur „Piazza“ am Brunnen soll möglichst erweitert, ebenso der Zugang zur Biete nicht verstellt und stationäre Geschäfte sollen nicht verdeckt werden. Gemeinde und Beschicker – die Zusammenarbeit mit ihnen verlaufe „sehr gut“, so Housel – seien noch dabei, die beste Lösung zusammen zu puzzlen.

Auch Laternen, Bäume und Bänke machen diese Aufgabe nicht eben leichter, fügen Marktmeister und Ordnungsamtsleiter hinzu. Eine Rückkehr zum Kirchplatz halten auch sie für eher unwahrscheinlich. Denn: „Die Rückmeldungen von Beschickern und Kunden sind durchweg positiv“, fasst Housel das Feedback auf den neuen Marktstandort zusammen.