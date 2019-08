Künstler und Werk näher bringen

Leben und Werk, Künstler und sein Charakter stehen in einem wechselvollen Spannungsverhältnis. Wie sich Vita und Oeuvre bedingen, sich gegenseitig widerspiegeln – diesem Phänomen geht Lutz Görner nach. Am 7. September (Samstag), 19.30 Uhr, bringt er „ Johannes Brahms – sein Leben, seine Musik“ näher. Auf der Bühne des Rathauses ist der bekannte Rezitator bei dem Klavierabend mit der Pianistin Nadia Singer.

Das Brahms-Programm ist nunmehr das elfte künstlerische Projekt, das sie in den letzten sechs Jahren erarbeitet haben. Görner sucht und findet in ausdauernd feinsinniger Recherche, das Menschliche, Hintergründige, ja auch das verletzbar Liebenswerte der jeweiligen Protagonisten, und so entstanden unterhaltsame Klavierabende, bei denen Leben und Musik eines einzigen Komponisten im Mittelpunkt stehen. Einfühlsame, intelligente und humorvolle Annäherungen.

An seiner Seite spielt virtuos Nadia Singer. Wie es in der Pressemitteilung heißt, eine brillante junge Pianistin, die auf einen großen Teil des üblichen Wettbewerbspiels verzichtet, um Saison für Saison, sich das Klavierwerk eines weiteren Komponisten zu eigen zu machen. Nicht nötig zu erwähnen, dass sie das gesamte Repertoire auswendig beherrscht. Das gibt ihr viel Freiraum für Interpretation und Hingabe.

Nun sind Görner und Singer mit Brahms auf Tournee. Es ist ein wahres Erlebnis, versprechen die Veranstalter, zu hören und zu sehen, wie die beiden den Planeten Johannes Brahms, den Hamburger, der schließlich zum Wiener mutierte, in die Umlaufbahn schicken.

Wort und Musik verschmelzen in diesem neuen Programm wie immer bei Görner/Singer und garantieren einen unterhaltsamen Abend voll neuer Einblicke in das Leben und Schaffen eines Genies.