„Eingeladen zum Fest des Glaubens“: Bei schönstem Sonnenschein feierte die Gemeinde St. Laurentius am Sonntag eine festliche Eucharistiefeier auf dem Hof Bonmann in Bredenbeck.

Im Rahmen der „Sommerkirche“ begehen die Angehörigen der Pfarrgemeinde St. Laurentius während der Ferien jeden Sonntag an einem anderen Ort in Senden einen Gottesdienst – so auch diese Woche im Schatten riesiger Eichen auf dem Hof Bonmann. Was einmal mehr zeigte, dass die Wahl der Standorte für die Open-Air-Gottesdienste mit Bedacht gefällt worden war.

Für die Gastfreundschaft und den Einsatz der Familie Bonmann bedankte sich Pfarrer Zakarias Sago im Namen der Gemeinde und lud die zahlreich erschienen Gläubigen ein, „über Gottes schöne Natur zu staunen“. Fragen, die sich aus dem Spannungsverhältnis von Wissen und Glauben ergeben, widmete sich der Angehörige des Seelsorgerteams von St. Laurentius während des Gottesdienstes.

Für die musikalische Untermalung der Freiluft-Messe sorgte ein spontan gebildeter Projektchor aus Sängern, die morgens vor der Feier noch eigens zusammenkamen, um die Lieder des Gottesdienstes zu proben.