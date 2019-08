Gut die Hälfte der Kohlendioxid-Belastung im Kreis Coesfeld steigt aus den Auspuffen der Kraftfahrzeuge in die Atmosphäre. Auch und gerade in Senden, mit seinem hohen Pendleranteil, lässt sich Klimaschutz deshalb bei der Mobilität umsetzen – durchs Umsatteln. Dass mehr Autofahrer ihr heiliges Blechle stehen lassen sollten, darüber herrscht Einigkeit in den Fraktionen des Rathauses. Mehr noch: Die Politik will Anreize schaffen, dass mehr Sendener die „Leeze“ und den Bus nehmen. Zum Beispiel durch eine schmucke Fahrrad-Abstellanlage an der Bushalte Siebenstücken.

Deren Baufortschritt geht allerdings nicht im Schnellbus-Tempo voran. Seit mehren Monaten sind nur zähe Fortschritte an der Baustelle zu erkennen. Immerhin, Fundament und Außenwand stehen, und auch das Pflaster wurde weitestgehend verlegt.

Dass das Projekt nicht gerade „auf der Überholspur“ unterwegs ist, um es bildhaft auszudrücken, bestätigt auch das Bauressort der Gemeinde Senden. Mit den ersten Gewerken, lässt man im Rathaus durchblicken, sei es zunächst nicht ganz rund gelaufen, woraus sich eine Verzögerung ergeben habe.

Doch auch jetzt, da die ersten Etappen abgeschlossen sind, zeichnet sich ein Zieleinlauf des Bauprojektes noch nicht ab. Denn: Die Ausschreibung für das Dach der Abstellanlage werde erst im Oktober erfolgen, lautet auf WN-Anfrage die Auskunft der Bau-Abteilung. Deren Auslastung durch die Vielzahl der aktuell zu betreuenden Vorhaben sei Grund für dieses Timing.

Wenn auch die „Innenausstattung“ beschafft und installiert ist, könnte das Ziel erfüllt werden, dass mehr Sendener regelmäßig in die Pedale statt aufs Gaspedal treten. Für Räder steht dann jedenfalls ein abschließbarer Bereich zur Verfügung, wo die Drahtesel trocken und vor Vandalismus geschützt ausharren können, bis mit ihnen das letzte Glied einer klimafreundlicheren Mobilitätskette mit dem Weg nach Hause geschlossen wird.