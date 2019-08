Der Heimatverein Ottmarsbocholt und seine Bäcker erwartet am Samstag (17. August) die Besucher zum bereits siebten Italienischen Abend. Die Gäste dürfen sich auf ofenfrische Pizza aus dem Steinofen, andere italienische Spezialitäten und süffigen Wein freuen. Der Heimatverein lädt Jung und Alt, Familien, Pärchen und Alleinstehende ein, gemeinsam einen schönen Abend am Spieker und unter der Remise zu verbringen, heißt es in der Pressemitteilung. Am Sonntag (18. August) um 15 Uhr startet bereits zum dreizehnten Mal das Musikcafé am Spieker. Der Heimatverein lädt dazu alle Kuchenbegeisterten und die, die es erst noch werden möchten, zum gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und selbstgebackenen Spezialitäten ein. Für die passende musikalische Gestaltung ist gesorgt.