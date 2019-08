Alles unter Dach und Fach

Weitere Fusionen sind für die Volksbank Senden nicht in Sicht. „Das ist nicht unser Plan“, unterstreicht Reinhard Böcker, Vorstand der Volksbank Senden. Und ergänzt: „Im Moment schließen wir das aus.“ Eine Fusion koste viel Zeit und Geld, wenn eine andere Struktur Ziel gewesen wäre, hätten die Banken gleich am Anfang des Prozesse mit weiteren möglichen Partnern gesprochen. Gleichwohl, so Jörg Rottmann mit Blick auf die längere Zeitachse: „Man kann nie nie sagen.“Sehr aufmerksam betrachtet die Volksbank aber die weitere Zinsentwicklung. Böcker geht davon aus, dass sich auch Kleinsparer in Zukunft auf Negativzinsen einrichten müssen. Die jüngsten Signale und Entscheidungen auf europäischer Ebene verfolgen die Geldinstitute in Deutschland mit großer Sorge. Die Entwicklung bei den Bundesanleihen, dass Kunden Geld zahlen, damit ihnen ihr Geld abgenommen wird, deutet auf einen völlig verrückt gewordenen Markt hin. Bislang sind die Klein-Sparer von Negativzinsen verschont geblieben. Böcker rechnet damit, dass sich das ändern wird, wenn die Entwicklung an den Finanzmärkten so weiter geht. „Wir werden nicht Vorreiter sein“, betont Böcker, der bekräftigt: „Wir werden gewiss nicht den Startschuss geben.“