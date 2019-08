Die KLJB Senden nimmt an einer Aktion der Landjugend im Bistum Münster teil, bei der im gesamten Monat August ausgediente Handys gesammelt werden. In vielen Haushalten sind alte Mobiltelefone zu finden, die nicht mehr benötigt werden. Mit dem Sammeln dieser Geräte will die Landjugend etwas Gutes tun und mit ein wenig Glück ihre Vereinskasse aufbessern, heißt es in der Pressemitteilung der KLJB Senden. Denn die Vereine mit den meisten Punkten erhalten Geldgewinne, die auf dem Diözesantag 2020 verteilt werden.

Bei der Handyaktion hat die gesamte Bevölkerung die Möglichkeit, die Landjugend zu unterstützen. Daher werden die Landjugendlichen am 31. August (Samstag) bei „Street Live“ am Eingang weitere ausgediente Mobiltelefone sammeln.

Alle gesammelten Handys werden im Rahmen eines Erntedankgottesdienstes am 6. Oktober (Sonntag) in Münster der Aktion „Schutzengel“ des katholischen Missionswerkes „missio“ übergeben. Die Geräte werden fachgerecht recycelt.

Der Erlös dient zur Unterstützung von Traumazentren im Kongo. Dort leiden Familien seit Jahrzehnten unter einen bewaffneten Konflikt um Rohstoffe, der zu Gewalt und Vertreibung führt.

Viele Veranstaltungen, wie die 72-Stundenaktion oder auch die Vereinsaktivitäten und die Zahl von Neuaufnahmen, fließen in diesen Ortsgruppenwettstreit mit ein. Bis April 2020 wird es jeden Monat weitere Aufgaben im Rahmen des „Battles“ geben.