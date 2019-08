Um den Zusammenhalt der Ottmarsbocholter zu fördern, lässt sich der Heimatverein einiges einfallen. Auf den Italienischen Abend, der am Samstag zum siebten Mal für heiße Pizza-Öfen sorgte, folgte am Sonntag nahtlos das Musik-Café ebenfalls am Spieker, das bereits zum 13. Mal stattfand.

Der Musikverein Senden spielte aus seinem breiten Repertoire. Foto: Andreas Krüskemper

Dass das Angebot die Erwartungen des „Zielpublikums“ traf, zeigte sich schon daran, dass sich bereits eine Viertelstunde vor dem offiziellen Beginn eine Schlange vor der Kuchentheke bildete, die nach einiger Zeit zwar abebbte, aber nicht ganz verschwand. Gestiftet wurden die zahlreichen Kuchen und Torten, vom Himbeer-Kuchen über Mokkatorte bis hin zur Schwarzwälder Kirsch, von den Mitgliedern des Heimatvereins.

Für den klangvoll-harmonischen Teil des Musikcafés sorgte bereits zum zweiten Mal der „Musikverein Senden“. Von Händels „Marsch aus Scipio“ aus dem 18. Jahrhundert bis hin zu bekannten Fernsehmelodien aus der Zeit Peter Frankenfelds reichte das Repertoire, mit dem die Musiker ihre Zuhörer begeisterten.

Auch Werner Welslau, Vorsitzender des Heimatvereins Ottmarsbocholt, zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden und dankte allen ehrenamtlichen Helfern des geballten Wochenendes für ihre Unterstützung.