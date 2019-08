Umbau bedeutet Lärm, Schmutz, Chaos, birgt aber auch die Möglichkeit, gegebene Räume zu verändern und Mauern einzureißen. Das alles darf und soll im Rahmen des Ausstellungs- und Veranstaltungs-Projektes „Mit Droste im Glashaus“ seinen Platz haben. Am Freitag (23. August) wird ab 19 Uhr die finale Etappe des Projektes in der „Titanickhalle“ am Hawerkamp 31 in Münster unter dem Titel „Wegen Umbau geöffnet – Wüste Welt, Paterland und der Traum vom anderen Raum“ eröffnet.

Auch im Finale der vom Schloss Senden e.V. und dem münsterischen Künstler Christoph Otto Hetzel koordinierten Reihe geht es um das Experiment, das „westfälisch-katholische Adelsfräulein“ an einen anderen, gerade nicht „droste-affinen“ Ort zu bringen. Und wieder liegt die Herausforderung darin, diesen ‚anderen Ort‘ bei der künstlerischen Interpretation konzeptionell mitzudenken. Die Ausstellung versammelt Blicke auf Werk und Modernität der Droste aus den Perspektiven von Salomé Berger, Alice D. Bleistein, Susanne von Bülow, Johannes Dreyer, Natalie Hansen, Christoph Otto Hetzel, Kirsten & Peter Kaiser, Ruppe Koselleck, Kunstgruppe Ernst featuring El Loco, Anna Lisei Math, Kirsten Mühlbach, Candia Neumann & Ragnar Kopka, Norbert Nowotsch, Thomas Prautsch, Beate Reul-Knebel, Christiane Schöpper und Udo Weiße.