Die Kolpingsfamilie Senden hat in den vergangenen Jahren Briefmarken für die sozialen Aufgaben der Steyler Missionare in der ganzen Welt und auch in Deutschland gesammelt. Damit haben auch Sendener dazu beigetragen, dass durch den Erlös der Briefmarken Projekte in der „Dritten Welt“ durchgeführt werden konnten, die sonst nicht möglich wären. Die Steyler Mission hat sich in einem Brief für den großen Erfolg der Briefmarkensammelaktion bedankt, teilt die Kolpingsfamilie mit.

Die Steyler Missionare sortieren die Briefmarken und verkaufen sie. Wie viel 1000 Euro durch die ganzen Briefmarkensammlungen jährlich zusammen kommen und wieviel Missionsstationen unterstützt werden können, zeigt ein jährlicher Rechenschaftsbericht der Steyler Mission an die Kolpingsfamilie Senden: Im Jahr 2018 konnte ein Erlös in Höhe von 36 280 Euro durch den Verkauf der gesammelten Briefmarken erwirtschaftet werden. So wurden beispielsweise 6000 Euro nach Indonesien überwiesen, wo sich Schwester Hugoline um arme Menschen kümmert, die mit einer Missbildung geboren werden. 5000 Euro flossen nach Uganda, wo Pater Francis eine Mittelschule für Kinder und Jugendliche betreut, die aus dem Süd Sudan fliehen mussten. 6000 Euro haben auf den Philippinen ein Wiederaufbau-Projekt unterstützt. Nach der Zerstörung durch den Taifun Haiyan haben Steyler Missionare Werkzeuge und Baustoffe an Menschen verteilt, damit sie ihr Haus wieder aufbauen konnten. Und noch viele weitere Hilfen sind in den jährlichen Berichten aufgeführt, so die Kolpingsfamilie.