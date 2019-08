Der Sendener „Feierabend“ hat es wieder einmal bewiesen: Musik auf der Straße sorgt bei gutem Wetter für ausgelassene Stimmung bei den Besuchern. Diese Tradition soll auch bei der zehnten Auflage von „Street Live“ ihre Fortführung finden, so das Kulturamt der Gemeinde Senden, das Informationen bereithält zu einigen der Bands, die am 31. August (Samstag) vor und in den Gaststätten spielen.

Auf Wunsch regelmäßiger Besucher von „Street Live“ sind Sven und Willem van Koetsveld alias Obst & Gemüse mal wieder bei Street Live dabei. Sie bieten Musik quer durch den Garten. Von Elton John über Billy Joel und ein bisschen Jazz von Paolo Conte bis zu anspruchsvoller Partymusik von Lionel Richie, Herbert Grönemeyer, Udo Jürgens, Udo Lindenberg oder den Sportfreunden Stiller, Beginn: 20 Uhr bei Niemeyers 1886.

Hinter „ Chris Kramer & Beatbox ´n´ Blues“ verbergen sich die drei Musiker Chris Kramer (Mundharmonika, Gitarre, Gesang), Sean Athens (Gitarre) und Kevin O’Neal (Beatbox, deutscher Meister 2014). Ihr Sound ab 20 Uhr bei „Zeus“: Mal traditionell bluesig, mal groove-orientiert funky, mal rau, rockig und elektrisch, mal sanft, einfühlsam und akustisch.

Sie sind „Die Krönung“ und servieren eingängige Coversongs. Das Repertoire, das ab 21.15 im „Journal“ zu hören ist, reicht von Beatles, Westernhagen, AC/DC, Blues Brothers und The Police bis Oasis – mit sattem Gitarrensound, energischem Gesang und groovigen Drums als musikalischer Party-Cocktail dargeboten, verspricht das Kulturamt in seiner Pressemitteilung.