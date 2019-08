Diese „ Schaumparty “ ist kein Grund zum Feiern: Am Freitagmorgen entdeckten Passanten, Betreiber des Cafés „EisZeit“ und die Gemeinde, dass es im Laurentius-Brunnen blubberte und schäumte. Laut Angaben aus dem Rathaus soll Spülmittel in das Becken geschüttet worden sein. Als dann der Brunnen sein Wasser spie, entstand die weiße Krone auf dem Nass. Was bisher unbekannte „Scherzkekse“ womöglich als amüsanten Streich betrachteten, macht dem Bauhof einige Arbeit. Zunächst wurde das Wasser abgelassen, nach dem Wochenende stehe eine Reinigung an, hieß es. Wie Anlieger des Brunnenplatzes schildern, sei es vor etwa drei Jahren schon einmal zum „Schaumbad“ gekommen.