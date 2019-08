Über 100 Kurse und acht Einzelveranstaltungen: „Ein so ein prall gefülltes Angebot hatten wir noch nie“, freut sich Iris Weintz über den Umfang des soeben erschienenen Programms 2019/20 der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS). „Unser Ziel ist es, jedem Kulturinteressierten, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, etwas Ansprechendes zu bieten“, sagt die KuKiS-Vorsitzende, die insbesondere auf zahlreiche Neuerungen aufmerksam macht.

So werden zum Beispiel gleich fünf verschiedene Kalligrafie-Kurse („Schönschrift“) angeboten. Ebenfalls neu sind die Holzwerkstatt „Fantasiewelt“ und der Design-Kursus „Vom Topmodel-Block zum eigenen Stil“, die für Kinder in den Herbstferien beziehungsweise den Osterferien angeboten werden. „Erwachsenen und Jugendliche wollen wir mit einer ,Schule des Sehens‘ die Grundlagen des Zeichnens und mit ,Flotte Linie – lockerer Stil‘ die Grundlagen des Skizzierens vermitteln“, berichtet Weintz.

Neben diesen Neuerungen bietet die KuKiS wieder ihr bekanntes Spektrum – an in den Bereichen Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei, Zeichnen, Bildhauerei und Tanzen. Außerdem sind acht Einzelveranstaltungen geplant: jeweils zwei Ausstellungen und Lichtbildvorträge, eine Lesung zum Jahresausklang, ein „Lauschsalon“, ein Chanson-Nachmittag sowie eine Fahrt ins Gschnitztal. Sämtliche Kurse und Veranstaltungen richten sich nicht allein an die rund 500 Mitglieder, sondern an alle Kulturinteressierte, betont die KuKiS-Vorsitzende.

Das neue Programmheft liegt seit Mittwoch zur kostenlose Mitnahme im Rathaus, in den Geldinstituten sowie in diversen Geschäften aus. Anmeldekarten für die Kurse befinden sich in der Mitte des Heftes.