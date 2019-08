Von 19.30 bis 1 Uhr präsentiert das mittlerweile zehnte „Street Live“-Festival am Samstag (31. August) Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen im Sendener Ortskern. Der Aufbau der Bühnen erfordert ab Samstagmorgen allerdings auch Straßensperrungen. Anwohner und Mitarbeiter der Geschäfte werden gebeten, ihre Kraftfahrzeuge am Samstag so zu parken, dass die Veranstaltung reibungslos ablaufen kann. Den Verlust von Parkplätzen für auswärtige Gäste gleicht die RVM aus, indem sie Nachtbusfahrten anbietet.

Folgende Sperrungen kündigt die Gemeindeverwaltung für Samstag an: Parkplatz Frauenstraße (Mertens) ab 8 Uhr, Parkplatz vor der Sparkasse ab 9.30 Uhr, Parkplatz vor Geiping ab 9.30 Uhr, Herrenstraße zwischen Sparkasse und Kirchplatz ab 9.30 Uhr, Eintracht­straße zwischen Abzweig Herrenstraße/Café am Brunnen ab 12 Uhr. Weitere Absperrungen für den Pkw-Verkehr: Münsterstraße zwischen „Provinzialversicherung“ und „Die ganze Küche“ ab 18 Uhr, Münsterstraße zwischen Kirche und Einfahrt Spitalweg ab 18 Uhr, Herrenstraße ab Abzweig Biete ab 18 Uhr, Anton-Aulke-Ring zwischen Münsterstraße und Parkplatz Rathaus ab 18 Uhr, Niesweg zwischen Da Pino und der Sparkasse Westmünsterland ab 18 Uhr. „Die Besucher der Abendmesse sollten ihre Autos nicht schon vor 18 Uhr in den genannten Absperrbereichen abstellen, da sie nach der Messe nicht (oder nur schwer) aus dem Veranstaltungsbereich fahren können“, teilt die Gemeinde mit. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Mitbringen von Getränken in den Veranstaltungsbereich ist nicht erwünscht ist. Dementsprechend werde der Sicherheitsdienst Kontrollen durchführen.

Das Auto können auswärtige Festival-Teilnehmer zu Hause stehen lassen und sich somit die Parkplatzsuche sparen, teilt die RVM mit. Denn für die sichere und bequeme Hin- und Rückfahrt – auch zu später Stunde – sorgt der NachtBus N4 der RVM und Provinzial Versicherung. Mit dem N4 geht es ab „Lüdinghausen, Busbahnhof“ um 17.45 und 20.10 Uhr und ab „Ottmarsbocholt, Kreisverkehr“ um 18.12 und 20.28 Uhr nach Senden. Ausstieg ist an der Haltestelle „Senden, Mönkingheide“ möglich. Die Haltestellen „Rathaus“ und „Wilhelm-Haverkamp-Straße“ sind wegen des genannten Sperrungen nicht erreichbar. Zurück fährt der N4 ab „Senden, Mönkingheide“ zum Beispiel um 23.34 und 1.44 Uhr nach Ottmarsbocholt und Lüdinghausen, so die RVM.