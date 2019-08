Im Rahmen seiner Sommertour war Dr. Christian Schulze Pellengahr zu Gast beim Sendener Bio-Landwirt Matthias Halsbenning in der Bauerschaft Wierling. Begleitet wurde der Landrat von Mitglieder der im Sendener Rat vertretenen Parteien, sowie durch Bürgermeister Sebastian Täger und führende Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Besonders die Haltung von Hühnern in „Hühnermobilen“ ermöglicht den Verkauf von Eiern aus Freilandhaltung, wobei auch das ergänzende Futter ökologisch erzeugt wird. Das Eier-Angebot wird ergänzt durch Saisonwaren wie Kartoffeln, Rote Bete, Kürbis, und weiterem Gemüse.

Alle Produkte wurden durch den Gastgeber als Mittagsimbiss zur Verköstigung offeriert und als „extrem wohlschmeckend“ durch die Besuchergruppe beurteilt, heißt es in einer Mitteilung. Daneben wurde das Prinzip des hofeigenen Verkaufs-Kiosk erläutert, der in Senden auf der Basis von „Treu und Glauben“ ausgezeichnet läuft, so die Mitteilung.

Im weiteren Verlauf der Tour wurde die Umgestaltung der Stever besichtigt, wobei Verwaltungsmitarbeiter Erwin Oberhaus die Ziele und das Umsetzungskonzept der Renaturierung erläuterte. Vorbei an dem neuen Erlebnispodest an der Stever in Höhe der evangelischen Kirche, das jetzt mit Bänken und Beleuchtung ausgestattet ist, endete die Tor im Zentrum der Gemeinde. Der Landrat zeigte sich beeindruckt von den umfangreichen Bauarbeiten und den Zielsetzungen des ISEK-Programms insgesamt.