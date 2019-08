Bernhard Kurzen ist ein profunder Pferdekenner: Seit seinem 13. Lebensjahr reitet er und hat 1983 im Zuge seiner beruflichen Laufbahn als Springtrainer sogar schon als Bereiter für Hans Günter Winkler , einem der erfolgreichsten deutschen Springreiter, gearbeitet. Von daher hat der 67-Jährige eine recht „abgeklärte“, weil professionelle Sicht auf die Tiere. Doch ein Pferd hat einen Platz in seinem Herzen gefunden: Tamara heißt das Pony, das er 1999 seiner damals elfjährigen Tochter Johanna gekauft hat. Ihm hat der Sendener jetzt sogar ein kleines Buch gewidmet. Denn das Pferd, das seine Reiter zu nationalen und internationalen Erfolgen getragen hat, ist 25 Jahre alt geworden und bezieht auf einem Hof in Lünen sein Gnadenbrot.

„Ich habe das Pferd 1999 auf unserer Reitanlage am Gut Wewel einem Reitlehrer für unsere damals elfjährige Tochter Johanna abgekauft. Die beiden waren sehr unerfahren und mussten noch eine ganze Menge lernen, harmonierten aber sehr gut miteinander“, erinnert sich Kurzen. So heimste Johanna auf Tamara schon sehr bald erste Erfolge bei E-Springen ein – über Hindernisse mit einer Maximalhöhe von etwa 80 Zentimetern. Nach und nach wuchsen die Hindernisse, aber auch die Erfolge, so dass dem mittlerweile wunderbar eingespielten Duo im Jahr 2000 ein erster großer Sprung gelang: der Sieg beim Bundeschampionat der sechsjährigen Springponys. „Nach einem vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Springponys waren beide 2001 sogar im Gespräch für die Europameisterschaft. Tamara war seinerzeit das springgewaltigste Pony in Deutschland“, berichtet der Sendener.

Doch es kam ganz anders: „Anfang 2002 habe ich das Pferd verkauft, weil mir ein sehr hoher Kaufpreis geboten wurde, zu dem ich nicht ,Nein‘ sagen konnte“, erzählt Kurzen, der Tamaras Karriere – unter anderem bei zwei Europameisterschaften – weiter beobachtete. 2004 riss der Kontakt ab, weil Tamara nach Spanien verkauft worden war.

Vor einigen Monaten tauchte die Spur des mittlerweile betagten Ponys wieder auf: Johanna Kurzen begegnete auf einem Turnier der Familie Wünderich aus Lünen und erfuhr zufällig, dass Tamara nach mehreren Zwischenverkäufen dort ihr Gnadenbrot erhält. „Für mich war das der Auslöser, um Notizen, die ich damals gemacht habe, in einem Buch für mich, meine Familie und Freunde zusammenzufassen“, erzählt der passionierte Pferdekenner, der der Stute zusammen mit seiner Tochter zum 25. Geburtstag einen Besuch abgestattet hat. „Ich hatte den Eindruck, sie erkennt uns wieder. Die Möhre, die wir ihr mitgebracht haben, hat sie auf jeden Fall gerne genommen“, berichtet Kurzen mit verschmitztem Lächeln.