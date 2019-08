Anlässlich der Aktionstage zum „Heimatshoppen“ trafen sich jetzt Vertreter des Gewerbevereins und des Heimatvereins zu einem Vorgespräch. Denn Nachtwächter, Kiepenkerl und Schutzmann begleiten am 13. September (Freitag) um 15 Uhr und am 14. September (Samstag) um 10 Uhr die Gäste ab Laurentius-Brunnen bei einer informativen und amüsanten Tour durch die Geschäftswelt im Ortskern. Wissenswertes über die Läden, Straßen und Ereignisse von heute und gestern erfahren die Teilnehmer von den drei historischen Gestalten und den Geschäftsleuten, teilt der Heimatverein mit.

Am Freitag geht es durch den Bereich Herrenstraße, am Samstag durch Biete und Münsterstraße. Jeder Teilnehmer ist auch bei einem Gewinnspiel dabei, bei dem Warengutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro winken. Dazu sind die Aktionstüten mit einer Losnummer versehen, aus denen die Gewinner ermittelt werden. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro (ohne Verzehr am Wein- und Wurststand). Die Einnahmen gehen komplett in das Projekt „Bürgerhaus Palz“, so der Heimatverein.

Nach den Rundgängen sind die Teilnehmer sowie alle anderen Interessierten zu einem gemütlichen Beisammensein am Weinstand und am Heimatwürstchenstand nahe des Brunnens willkommen. Die Führungen sind zahlenmäßig begrenzt. Aus diesem Grund ist eine Anmeldung bis zum 12. September erforderlich bei Optik Büttner ( ✆ 0 25 97/ 82 82) oder Bücher Schwalbe ( ✆ 0 25 97/9 82 44).