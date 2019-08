„Tod zur Unzeit“ lautet der Titel einer Lesung am 6. September (Freitag) um 18 Uhr, zu der der Hospizkreis Senden in die evangelischen Friedenskirche einlädt. „Eine Unzeit gibt es nicht, und einen Tod zur Unzeit schon gar nicht. Der Tod kommt niemals zur rechten Zeit“, heißt es in der Ankündigung. Doch gebe es Todesfälle, die gegen eine „selbst gestrickte Weltordnung“ verstoßen. Der Tod kommt vollkommen unerwartet, sozusagen von heute auf morgen. Eine Vorbereitung oder ein Abschiednehmen ist dann nicht möglich.

Unterschiedliche persönliche Darstellungsformen eines solchen Ereignisses aus der Sicht dreier Betroffener stehen im Fokus der Lesung. Die Vortragenden Angelika Bartsch, Karola D’Amico und Irene Schoy erlauben den Zuhörern so einen Blick darauf, wie sie den Tod in ihren Familien erlebt haben, was dieses Erleben mit ihnen gemacht hat und auf welche unterschiedlichen Weisen sie damit umgegangen sind.

„Sicher geht es um Todesfälle, und doch legen die drei Vortragenden Wert darauf, dass eigentlich das Leben im Mittelpunkt steht, das stets lebenswert bleibt, selbst nach einem großen persönlichen Verlust“, so der Hospizkreis Senden.

Die Lesungen werden musikalisch begleitet von Antonio D’Amico und Ali Nassehi. Für einen besonderen Rahmen sorgt die begleitende Ausstellung einzelner Exponate der Künstlerin Mechthild Jülicher. Im Anschluss werden Getränke und Fingerfood angeboten, um in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.