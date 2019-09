Es war ein zunächst ein hartes Stück Arbeit für Leadsänger Dirk Wallkötter und seine Mitstreiter der Band „The Foggy Dew“, bis die Musikfans vor der Bühne am Brunnen endlich schunkelten, jauchzten und tanzten. Denn zu Beginn des Abends herrschten tropisch feucht-warme Temperaturen. Und die trugen nun so gar nichts zur heiteren Pub-Atmosphäre bei, die von der Bühne sprudelte. Doch mit einfühlsamen Balladen und fetzigem irischischen Folk-Rock zog die Sendener Band das Publikum schließlich ganz in ihren Bann und stimmte perfekt auf eine lange „Street Live“-Nacht ein. Bei drei Stücken wurden die Musiker von Sebastian Täger auf der Gitarre begleitet, womit der Bürgermeister ein beim „Sendener Mittsommer“ gegebenes Versprechen einlöste.

Irisch rockige ging es nach den „Foggys“ mit der Band „In search of a Rose“ auf der Bühne am Brunnenplatz weiter. Angesichts des einsetzenden Gewitters hieß es für die Musiker zunächst „Singing in the Rain“. . .