Digitale Chancen schlummern noch

Die „Attacke von Amazon“, so nennt es Günter Schwalbe, zielte zuerst auf seine Branche. Deshalb steht der Buchhandel vor besonderen Herausforderungen, den Online-Giganten Paroli zu bieten. Bücher Schwalbe hat dies früh erkannt: Seit 1996 ist das Geschäft mit Filialen in Senden und Ascheberg mit einer Homepage im Netz vertreten, kurz darauf eröffnete der stationäre Buchhändler einen Online-Shop, wie Günter Schwalbe erläutert. Trotz der frühen Präsenz im Web zieht der Sendener auf WN-Anfrage eine verhaltene Bilanz: „Der gesamte Online-Anteil wächst nur zögerlich.“ Es sei schwer, Amazon und Co. die Stirn zu bieten. Als lokaler Buchhändler setzt Schwalbe den Hebel an zwei Stellen an: bei Beratung und Service. Denn auch bei ihm gilt, was bis 18.30 Uhr online oder im Laden bestellt wird, liegt am nächsten Morgen um 9 Uhr zur Abholung im Geschäft. Die Verzahnung von Online- und Offline-Handel wird zunehmend genutzt. Auch beim Download von E-Books sei sein Geschäft „sehr gut aufgestellt“. Um junge Leser zu erreichen, werde er aber seine Aktivitäten auf Instagram verstärken, kündigt Schwalbe als Folge aus den Vorträgen an. Er würdigt das Engagement der örtlichen Wirtschaftsförderung, die Affinität für digitalen Herausforderungen zu steigern. „Es ist gut, wie die sich da reinhängen.“