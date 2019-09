Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Brand in der Bauerschaft Schölling aus. Das Feuer, das aus bisher ungeklärter Ursache in einem leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäude ausgebrochen war, hatten die insgesamt 66 Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, so Manfred Overbeck, Leiter der Feuerwehr Senden, in einem ersten Fazit gegenüber den WN. Die Nachlöscharbeiten zögen sich aber noch lange hin, erwartete Overbeck mit Blick auf das Fachwerkgebäude. Die Löschzüge Senden und Ottmarsbocholt, unterstützt von der Wehr aus Buldern, trafen kurz nach 20 Uhr an dem Einsatzort ein.