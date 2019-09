Noch ist das Ziel nicht erreicht. Doch es rückt allmählich in Sichtweite. Denn dank einer Spende in Höhe von 15 600 Euro ist die Sendener Tafel der Finanzierung eines neuen Klein-Kühlfahrzeuges und einer großformatigen Spülmaschine ein gutes Stück näher gekommen. Das Geld stammt aus einem Fördertopf, den die Lidl-Kunden bundesweit durch ihre Pfandspenden befüllen. Die Sendener Tafel hatte sich im Sommer 2018 beim Dachverband der deutschen Tafeln um Fördermittel beworben. Den Scheck nahm jetzt Sendens Tafel-Vorsitzender Herbert Jakobs aus den Händen der Lidl-Filialeiter Sergej Wachtel (Senden) und Fabian Riemer (Münster) entgegen.

„Mit dem neuen Wagen sind wir in der Lage, den Transport unserer Kühlwaren zusätzlich zu unserem Glücksbringer-Fahrzeug zu verbessern“, sagt Jakobs. Aus hygienischen Gründen seien die Tafeln gesetzlich verpflichtet die Kühlkette von der Annahme der Waren in den Geschäften bis zur Ausgabe in der Schulze-Bremer-Straße lückenlos aufrecht zu erhalten. „Auch die neue Spülmaschine unterstützt uns dabei, die hohen hygienischen Standards zu erfüllen, die von uns gefordert werden“, führt Jakobs aus. Trotz der 15 600 Euro sei die Finanzierung der beiden Anschaffungen des gemeinnützigen Vereins noch nicht gesichert. Dazu bedürfe es weiterer Spenden.

Lidl arbeite seit 2008 mit den deutschen Tafeln zusammen, die seither durch die Pfandspenden der Kunden mit über 17 Millionen Euro gefördert worden seien, teilt das Unternehmen mit.