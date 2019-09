Schon 1000 Bürger stellten Fragen

In der Gemeindeverwaltung stehen momentan die Telefone nicht still. Grund hierfür ist die Wasser- und Bodenverbandsgebühr, die nun erstmals für alle Grundstücke im Gemeindegebiet ermittelt wird, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Dazu hatte die Gemeinde Anfang August entsprechende Informationsschreiben verschickt. „In den letzten zwei Wochen haben sich bereits 1000 Personen bei uns gemeldet“, resümiert René Günther , der gemeinsam mit Jana Bergmann für das Thema im Rathaus zuständig ist. Der Informationsbedarf ist also offensichtlich hoch. Die Verwaltung nimmt dieses zum Anlass, nochmals explizit auf die wichtigsten Punkte hinzuweisen:

Wie hoch die Kosten für einen Hausbesitzer in Senden tatsächlich sind, kann erst nach Abschluss der Ermittlungsarbeit beantwortet werden. Aufgrund der Erfahrungen der Nachbarkommunen geht die Verwaltung davon aus, dass die jährliche Gebühr für ein Wohnbaugrundstück zwischen zwei und zehn Euro liegen könnte. „Wir haben gemerkt, dass viele Grundstückseigentümer Sorge haben, dass zwei bis zehn Euro pro Quadratmeter fällig werden. Das ist nicht der Fall“, betont Günther.

„Wasser-Gebühren“ unterscheiden sich

„Viele Abgabepflichtige verwechseln die Wasser- und Bodenverbandsgebühr mit der Niederschlagswassergebühr“, nennt Bergmann einen weiteren klärungsbedürftigen Punkt. Und sie ergänzt den wesentlichen Unterschied: „Bei der Wasser- und Bodenverbandsgebühr kommt es im Gegensatz zur Niederschlagswassergebühr nicht darauf an, wohin das Wasser gelangt oder wofür es genutzt wird. Die Wasser- und Bodenverbandsgebühr hat nichts mit der öffentlichen Kanalisation zu tun.“

Die Gewässerunterhaltung wird in Nordrhein-Westfalen überwiegend durch sogenannte Wasser- und Bodenverbände wahrgenommen. Die Kosten werden jährlich auf die im Verbandsgebiet liegenden Kommunen umgelegt. Die Kommunen erheben ihrerseits zum Ausgleich Gebühren von den Grundstückseigentümern. Bisher wurde die Gebühr nur für die Grundstücke veranlagt, die im Außenbereich liegen. Durch eine Änderung im Landeswassergesetz NRW sind jetzt, wie berichtet, alle Grundstücke im Gemeindegebiet betroffen.

Auswertung von Luftbildern läuft

Derzeit finden die Ermittlungen der jeweils fälligen Gebühren statt. Dafür hat Günther mithilfe von Luftbildaufnahmen mehr als 13 000 Flurstücke den jeweiligen Eigentümern zugeordnet. Die Luftbilder, die als Ermittlungsgrundlage dienten, können online auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln eingesehen werden (www.tim-online.nrw.de/tim-online2/).

Kontakt ins Rathaus René Günther und Jana Bergmann sind unter 0 25 97/ 699 600 erreichbar. Beide bitten eindringlich darum, dass sich nur die Bürger zurückmelden, die Änderungsbedarf sehen. „Wenn die Angaben korrekt sind, brauchen Sie nichts zu tun“, so Günther weiter. Und der Verwaltungsfachmann fügt hinzu: „Sollte die Telefonleitung besetzt sein, schreiben Sie uns bitte einfach eine E-Mail an steueramt@senden-westfalen.de unter Angabe einer Telefonnummer, dann rufen wir Sie gerne zurück.“ ...

Als „versiegelte Fläche“ im Sinne der Gebühr gelten Flä-chen, bei denen „die Bodenbeschaffenheit verändert worden ist“. Dies bedeutet, dass Gartenhütten, Schuppen, Gewächshäuser, Wohnhäuser, Garagen, Pflasterungen und auch Holzterrassen als versiegelte Fläche im Sinne des Landeswassergesetzes zu werten sind. Demgegenüber stehen die „naturbelassenen Flächen“, also unveränderte Flächen wie Rasen, Beete oder auch Äcker.

Anders als bei der Niederschlagswassergebühr gelten bei der Wasser- und Bodenverbandsgebühr auch versiegelte Flächen, von welchen das Wasser versickert, als versiegelt. „Versiegelte Flächen werden voraussichtlich in der Regel mit 0,02 bis 0,03 Euro je Quadratmeter pro Jahr berücksichtigt“, führt Günther weiter aus. Und Bergmann ergänzt zur Veranschaulichung: „Wenn auf einem 500 Quadratmeter großen Grundstück 200 Quadratmeter versiegelt sind, wird die Gebühr vier bis sechs Euro betragen.“