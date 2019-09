Senden/Gronau -

Von Dietrich Harhues

Er trommelte mit Stöckchen und trug eine Kopfbedeckung: Dass Udo Lindenberg mal als Rhythmusgeber, Rocker und Hut-Fetischist zu Ruhm gelangen könnte, zeichnete sich schon in Kindstagen ab. So sieht es Bernd Sparenberg, der mit Udo in Gronau Kindergarten, Schule und Pfadfinder-Zeit geteilt hat.