Die Nachbarn des Wohngebietes Siebenstücken haben die Nase voll von den Belastungen durch den stetig wachsenden Verkehr auf der L 844. Gesundheit und Lebensqualität leiden; der Wert der Grundstücke sinkt, beklagen die Mitglieder einer Interessengemeinschaft, deren Anwesen zum Teil nur 20 Meter von der Landesstraße entfernt liegen. Perplex sind die Anwohner bezüglich der niedrigen Lärmwerte und Fahrzeugzahlen, die ihnen vom Landesbetrieb Straßen.NRW mitgeteilt wurden. Darum führten sie in dieser Woche selbst zwei Verkehrszählungen durch, die ein völlig anderes Bild ergaben.

Laut Mitteilung der Behörde liegt der Lärmpegel an der L 844 am Tag etwa 15 Dezibel (dB) unter dem zulässigen Grenzwerten von 67 dB. Grundlage seien „lärmtechnische Berechnungen“, die auf der „Straßenverkehrszählung 2015“ mit 2622 Fahrzeugen basieren. „Das Ergebnis unserer eigenen Messungen hat uns umgehauen. Wir haben am Dienstag 7854 und am Donnerstag 7687 Fahrzeuge gezählt“, sagt Hans Gralla . „Dass diese Zahlen stimmen, kann niemand abstreiten“, betont sein Nachbar Jürgen Conring. „Wir haben mit 18 Leuten im stündlichen Wechsel gezählt. Jeder Einzelne hat die Richtigkeit seiner Messung per Unterschrift bestätigt.“ Als Spitzenwert registrierten die Anwohner am Dienstag im Berufsverkehr zwischen 17 und 18 Uhr 722 Pkw sowie 50 Lkw und Motorräder – durchschnittlich alle 4,7 Sekunden ein Fahrzeug.

„Es ist unzumutbar, was mit den Bürgern geschieht“, resümiert Anwohner Uwe Kasten. Seit Jahren wachse die Belastung, ohne dass Schutzmaßnahmen ergriffen würden. „Während vor dem Bau neuer Wohngebiete Emissionsgutachten erstellt und Maßnahmen geplant werden, wird den Anwohnern bestehender Gebiete zugemutet, mit wachsenden Belastungen zu leben“, kritisiert Gralla. Nun will die Initiative, möglichst mit Unterstützung des Bürgermeisters, erneut auf den Landesbetrieb zugehen und hofft auf eine Lösung.

Bezüglich eines Lärmschutzwalls steht Christian Müller diesem Anliegen skeptisch gegenüber: „Auch aufgrund der Zählungen der Anwohner wird der erforderliche Grenzwert voraussichtlich nicht erreicht werden“, so der Abteilungsleiter beim Landesbetrieb auf WN-Anfrage. „Pauschal gerechnet bedeutet eine Verdoppelung der Fahrzeugzahl einen Anstieg des Lärmpegels um nur drei Dezibel, eine Verdoppelung darüber hinaus erhöht den Pegel um weitere drei Dezibel“, führt Müller aus. Ferner weist er auf ein „Missverständnis“ hin: Die vom Landesbetrieb angegebenen 2622 Fahrzeuge seien 2015 an der Messstelle der Bundesverkehrszählung ermittelt worden. Und die liege westlich der Einmündung der Appelhülsener Straße an der L 844. Die Zählung erfasse also nicht den Verkehr zwischen Appelhülsener Straße und B 235.

Aufgrund eines von der Gemeinde Senden für die „Huxburg“ in Auftrag gegebenen Gutachtens sei bekannt, dass an der L 844 auf Höhe Siebenstücken „deutlich über 5000 Fahrzeugen“ unterwegs sind. Doch auch dieser Wert reiche „nach jetzigem Stand“ nicht für einen aktiven Lärmschutz aus, so Müller. Gleichwohl führe der Landesbetrieb aktuell Berechnungen für verschiedene Gebäude in Siebenstücken durch.