Das Leben bleibt lebenswert

Gemeinschaft kann auch in den dunkelsten Zeiten ein Strahl der Hoffnung sein. Und das darüber Sprechen kann ein Weg sein, auch das scheinbar unaussprechbare und eigentlich unvorstellbare zu überstehen. Denn: „Aus dem völligen Zusammenbruch kann neues kostbares Leben entstehen“, bringt Karola D’Amico vom Hospizkreis Senden die Botschaft der Lesung „Tod zu Unzeit“ auf den Punkt.

In der Friedenskirche gaben die drei Autorinnen Angelika Bartsch, Irene Schoy und Karola D’Amico am Freitagabend einen Einblick in ihren persönlichen Umgang mit Verlust und Trauer und zeigten mit ihren Geschichten, dass das Leben auch nach dem unerwarteten Verlust eines geliebten Menschen lebenswert bleibt.

„Mama ist tot.“ Mit diesen Worten, ohne jegliche Euphemismen oder Umschreibungen, weckte ihr Vater die damals sechsjährige Irene Schoy. „Mein Leben war nicht mehr, wie es war. Es geriet nicht aus den Fugen, aber es zeigten sich Risse“, erklärte Irene Schoy. Das Leben ging auch nach dem Verlust weiter, oberflächlich mangelte es ihr auch nach der erneuten Heirat ihres Vaters an nichts, wie Schoy schildert.

Irene Schoy. Foto: hha

Doch bis ins Alter spürte sie eine Lücke, die sie nicht erklären konnte, und es begleitete sie die Frage, was ihre Mutter für ein Mensch war. Sicher ist sie sich aber trotzdem: „Mein Leben ist trotz und mit diesen Erfahrungen lebenswert“, so das Fazit ihres Vortrags in der Friedenskirche.

Aufstieg aus dunkelstem Tal scheint erst unerreichbar

Dass ein trauernder Mensch für eine Zeit im dunkelsten Tal wandelt und der Aufstieg anfangs unerreichbar erscheint, bezweifelte Autorin Angelika Bartsch nicht.

Angelika Bartsch. Foto: hha

Doch ihre wichtigste Botschaft war: Auch nach der Zeit im Tal findet man „Freude im Dunkel und Glück in der Endlichkeit.“

Eingebettet waren der Vortrag von Bartschs Gedichten, die vom Verlust ihres Ehemanns handeln, und die Lesungen von Irene Schoy und Karola D’Amico in Musik von Antonio D’Amico und Ali Nassehi. Werke der Sendener Künstlerin Mechthild Jülicher schmückten die evangelische Kirche.

Karola D´Amico. Foto: hha

„Meine Trauer hat sich nicht in Nichts aufgelöst, aber ich habe gelernt, mit ihr zu leben“, gab Autorin Karola D’Amico, die alle Zuhörer während ihrer Lesung zu Tränen rührte, ganz offen zu. Im Jahre 1997 verlor sie ihren damals fünfjährigen Sohn bei einem Autounfall. Ihre Erfahrungen schrieb sie in einen Brief, adressiert an ihre anderen vier Kinder, und ließ bei der Lesung in der Friedenskirche auch die Gäste an ihren Gefühlen teilhaben. Halt und Trost fanden sie und ihre Familie nach dem Verlust in Trauerseminaren und Gesprächen mit anderen Betroffenen. Und: Karola D’Amico ließ sich zur Trauerbegleiterin ausbilden und steht nun im Hospizkreis Senden anderen Trauernden zur Seite. „Es liegt eine Heilkraft darin, mit Menschen, denen das Gleiche passiert ist, zu reden“, erklärte sie.