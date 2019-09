Natur und schöne Töne

Das war schon ein langer Tag für die Teilnehmer der „Musikalischen Wanderung“ des Kreis Coesfeld am Sonntag: Für die Lüdinghauser ging es um 9.30 Uhr mit dem Schnellbus nach Senden, denn um 10.30 Uhr – wo die Wanderer aus Senden dazustießen – ging es los. Mit dem ersten Konzert dieses Tag, dem Auftritt von Johanneke ter Stege, einer 29-jährigen niederländischen Pianistin, setzten die Organisatoren gleich zu Beginn einen Höhepunkt. Ihre charmanten Erzählungen, ihre nachdenkliche Poesie, ihre Chansons – mal auf Englisch, mal auf Niederländisch – sowie das offene, freundliche Lachen der Musikerin schufen eine besondere, sehr persönliche Konzertatmosphäre. „We’re in this together . . . – Wir machen das hier zusammen . . .“ setzte ter Stege dabei auch das Motto für den Tag, und nach viel Applaus und der ein oder anderen CD im Rucksack setzte die knapp 100 Wanderer große Gruppe ihren Weg fort.

Der war nicht allzu weit, denn bereits im Innenhof von Schloss Senden wartete eine kleine Stärkung in Form von Suppe auf die Wanderer – und natürlich die nächste musikalische Begegnung: der Münsteraner Singer-Songwriter Phil Wood spielte auf und entließ die Teilnehmer, die auch die Möglichkeit hatten, sich am „Tag des offenen Denkmals“ (siehe eigener Bericht) durch das Schloss Senden führen zu lassen, satt, beschwingt und voller neuer Eindrücke auf den längsten Wanderabschnitt, von Senden nach Lüdinghausen, entlang des alten Arms des Dortmund-Ems-Kanals.

„ Meine Freundinnen hatten es sich nicht so toll vorgestellt. Meine Freundinnen hatten es sich nicht so toll vorgestellt. “ Teilnehmerin Gertrud Büter

Am Nachmittag erreichte die Gruppe fast planmäßig ihr Etappenziel im Biologischen Zentrum in Lüdinghausen und wurde mit Kaffee, Kuchen und der Musik von „ Pam and the Radiofaces“ empfangen. „Mir gefällt bei der musikalischen Wanderung vor allem, dass ich hier nicht nur neue Musik, sondern auch immer wieder Orte neu entdecke“, zeigte sich Detlev Schäfer aus Senden begeistert vom Konzept der Veranstaltung.

Unter den alten Bäumen saßen die Wanderer, wippten zur Musik und ließen es sich gut gehen. Die im amerikanischen Stil von Blue­grass, Dixie und Swing-Country gehaltene Covermusik – und vor allem die Stimme von Sängerin Pam Tschentscher — bereitete auch an dieser Stelle ein echtes musikalisches Erlebnis. Auch Dr. Irmtraud Papke vom Biologischen Zentrum freute sich über die Besucher: „Das ist immer so tolle Musik, ich freue mich jedes Mal, wenn die musikalische Wanderung bei uns Station macht.“

Der letzte Wanderabschnitt war dann auch nicht allzu lang. Auf Burg Vischering wartete im Innenhof eine kleine Stärkung bevor es zum letzten Konzert mit dem Jazztrio „Dock In Absolute“ in den Festsaal ging. „Meine Freundinnen hatten es sich nicht so toll vorgestellt“, erzählte Gertrud Büter aus Senden lachend und fügte hinzu: „Wie gut die Verbindung von Natur und Kultur aufgeht, merkt man erst, wenn man einmal dabei war.“

Eine weitere Gelegenheit, die musikalische Wanderung zu erleben, gibt es übrigens in diesem Jahr noch am 13. Oktober (Sonntag). Dann geht es von Werne nach Nordkirchen.