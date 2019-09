Mit blau-weißem Papier ausgelegt war das Modell-Segelboot, das Gabriele Heuchel und Klemens Schneider nun Denis Hölscher überreichten. Was die Verbundleiterin für die katholischen Kindergärten in Senden und der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Laurentius gar nicht wussten: Mit dem symbolischen Begrüßungsgeschenk hatten sie schon rein farbtechnisch alles richtig gemacht: Hölscher, neuer Leiter der Kindertageseinrichtung St. Franziskus, ist glühender Schalke-Fan.

Der 27-jährige Münsteraner, der aus Ottmarsbocholt stammt, hat die Nachfolge von Silke Kruse angetreten. Diese hat die Kindertageseinrichtung nach nur zwei Jahren wieder verlassen. Über die Gründe führte Schneider während des Pressetermins auf WN-Anfrage nichts Näheres aus. Die Kita-Leiterin habe sich „neu orientiert“.

Neuer Leiter war Träger zuvor schon aufgefallen

Umso offener redeten der Pfarrer und die Verbundleiterin über Kruses Nachfolger. „Er hat Bodenhaftung in der Realität und dennoch sehr viel Einfühlungsvermögen“, sagte Heuchel, die Denis Hölscher schon aus seiner Zeit als Betreuer in der Kindertageseinrichtung in Ottmarsbocholt kennt. Damals war er auch in der Mitarbeitervertretung tätig. „Er ist uns in der Kindertageseinrichtung Ottmarsbocholt positiv aufgefallen“, so wiederum Pfarrer Schneider.

Denis Hölscher freut sich auf seine neue Aufgabe

Hölscher selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Das ist eine Herausforderung, aber eine schöne – eine Chance, die mir gegeben wird.“ Erste Einblicke hat der 27-Jährige, der bereits vor zwei Wochen mit seiner neuen Tätigkeit begonnen hat, schon gewonnen: „Das ist sehr familiär hier, Eltern und Erzieher ziehen an einem Strang.“ 43 Mädchen und Jungen besuchen zurzeit die Kindertageseinrichtung St. Franziskus, die neben Hölscher zehn weitere Mitarbeiter beschäftigt – Erzieherinnen, Küchen- und Reinigungskräfte sowie einen Anlagenpfleger.

Quasi eine Mannschaft, die nun gemeinsam auf See geht, meinte Schneider in Bezug auf das Einführungsgeschenk: „Ich habe den Eindruck, dass der neue Leiter kräftig in die Seile greifen kann, um dann die Segel zu setzen. Aber es sitzen viele in diesem Boot, und es ist ein gutes Team.“

Qualifikationen als Teamplayer hat sich Hölscher nicht nur in seinem Beruf, sondern auch als Fußballer erworben. Seit seiner Kindheit geht ee auf Torejagd, spielte lange für seinen Heimatverein BW Ottmarsbocholt (derzeit Kreisliga B). Zuletzt war er beim Landesligisten VfL Senden im Sturm aktiv, wird nach langer Verletzung in wenigen Wochen aber bei BWO wieder sein Comeback feiern.

Tore schießen ist in der Kita kein Thema – hier wollen sich Hölscher, seine neuen Kollegen und natürlich die Kinder dennoch erfolgreich den Ball zuspielen.