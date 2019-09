Die Agenda21-Gruppe Senden trifft sich am heutigen Mittwoch, ab 18.30 Uhr im Besprechungszimmer der Gemeinde oberhalb des „Treffpunkts“ neben dem Rathaus. Thematisiert werden die Plastikvermeidung im Ort, der Fortgang des Leihradprojekts sowie die Waldschäden in Senden. Es wird darüber zu sprechen sein, welche Maßnahmen Sendener ergreifen können, um das Waldsterben einzudämmen. Dabei werden die Themen Energie, Verkehr und Landwirtschaft auf die Tagesordnung kommen. Zum letzten Punkt sind insbesondere die Sendener Landwirte angesprochen, bei allen Themen geht es aber auch um die nötige Verhaltensänderung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Letztlich läuft alles auf die einvernehmliche Bewältigung der Klimakrise hinaus. Eine in Gründung befindliche Initiative „Neue Bäume für Sendens Wald!“ macht sich Gedanken, wie man die in Senden abgestorbenen Bäume möglichst effektiv wieder ersetzen kann. Schließlich wird über die Beteiligung von Sendenern am Klimastreik am 20. September zu reden sein. Unter dem Motto „Zusammen mit Fridays for Future auf die Straßen!“ wird zur Beteiligung in Dülmen oder Münster aufgerufen. Jeder Bürger ist zur Mitarbeit bei der Agenda-Gruppe eingeladen.