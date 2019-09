In Zeiten, in denen sich nahezu sämtliche Waren online besorgen lassen und Handels-Giganten wie Amazon den Markt beherrschen, müssen etliche lokale Geschäfte um ihre Existenz bangen. Diesem Phänomen haben Händler, Verbände und Vereine den Kampf angesagt, Sie wollen die Kaufkraft am Ort halten. Der Heimatverein Senden tat dies am Wochenende mit einer im Kreis Coesfeld einzigartigen Aktion: Geführt von Kiepenkerl, Schutzmann und Nachtwächter in historischen Kostümen konnten Besucher am Freitag und Samstag in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Sendener Geschäftswelt eintauchen.

In bester Münsterländer Manier stießen die Gäste zunächst mit einem Pinnchen Doppelkorn an und begaben sich auf das leicht quäkende Horn-Signal des Nachtwächters Karl Schulze-Höping hin auf eine Sendener „Zeitreise“. Im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ bekamen die insgesamt rund 40 Besucher auf diese Weise Einblicke auch hinter die Kulissen der Geschäfte im Ortskern. Und die Unternehmer gaben Auskunft über Meilensteine und Geheimnisse ihrer Arbeit. Wie zum Beispiel Ludwig Scharmann von „Elektro Scharmann“, der auf eine bald 100-jährige Firmengeschichte des Familienunternehmens zurückblicken kann und Franz-Josef Wisner, dessen Schuhgeschäft zu den Urgesteinen im Sendener Ortskern gehört. Ihre Türen öffneten bei dem Rundgang des Heimatvereins auch das Kosmetikinstitut „Babor“, das erst seit Juli in Senden vertreten ist, und die „Modebox“. Deren Eigentümer Guido Jürgensmeyer brachte den Wert des Einkaufens am Ort auf den Punkt: „Nur Kunden, die den Geschäften hier treu bleiben, können den Ortskern lebendig halten“, erklärte Jürgensmeyer.

„ Nur Kunden, die den Geschäften hier treu bleiben, können den Ortskern lebendig halten. Nur Kunden, die den Geschäften hier treu bleiben, können den Ortskern lebendig halten. “ Guido Jürgensmeyer

Annette Laus von „Balster“ schätzt besonders die Nähe und den regen Kontakt mit den Kunden im Ort, blickt jedoch nicht ohne Sorgen in die Zukunft in Zeiten des Online-Shoppings: „Ich hoffe, dass wir uns noch lange halten werden, im Online-Zeitalter ist das schwieriger“, erklärte Laus. Aber auch den Besuchern in ihrem Geschäft an der Münsterstraße ist klar: „Ohne Balster kann man sich Senden nicht vorstellen“, wie Agnes Wiesker vom Heimatverein Senden mit großer Zustimmung der Anwesenden betonte.

Über die Schulter schauen durften die Gäste von Kiepenkerl, Schutzmann und Nachtwächter auch Augenoptikerin Stephanie Halsbenning von „Optik Büttner“, die ihnen in ihrer Werkstatt den Wert echten Handwerks im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führte. „In meinen Produkten steckt mein Handwerk, darum weiß ich auch, welche Qualität dem Kunden geboten wird“, schilderte Halsbenning. Zufrieden war sie auch über die Resonanz der „Heimat Shoppen“-Aktion am Wochenende: „Es hat positive Wellen geschlagen und die Tüten wurden gut angenommen“, resümierte die Augenoptikerin. Und auch die Tour mit Kiepenkerl und Co. kam gut an: „Es war ein echt schöner und interessanter Rundgang“, resümierte beispielsweise Besucher Christine Kolbe.