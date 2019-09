Gemeinsam wollen sie den angehenden Grundschülern und deren Eltern den Übergang vom Kindergarten leicht machen. Mit diesem Anspruch arbeiten Vertreter von Schulen und Kitas in Senden eng zusammen. Denn für viele Familien bringt dieser Schritt neue Herausforderungen mit sich und oft sind viele Fragen vorab zu klären.

Bereits zum dritten Mal lädt die Gemeinde Senden als Schulträger gemeinsam mit allen Sendener Kindertageseinrichtungen und allen Sendender Grundschulen die Erziehungsberechtigten von rund 230 zukünftigen Erstklässlern zu einem Informationsabend ein. Am Mittwoch (18. September) findet diese Infoveranstaltung im Foyer des Josef Haydn Gymnasiums statt, bei der die Eltern in praxisorientierten Workshops jede Menge Anregungen, Tipps und Antworten erhalten. „Spaß am Lernen entsteht nicht erst in der Schule, sondern vorher“, lautet der Grundgedanke.

Alle Informationen zu den Schulen, den Betreuungsmöglichkeiten sowie Schulwegpläne befinden sich auf der Gemeinde-Homepage.