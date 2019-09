Auf „Jazz Live“ vom Feinsten dürfen sich die Fans am 20. September (Freitag) freuen. Dann gastiert die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ um 20 Uhr im Sendener Rathaus. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Dabei hat sich die Besetzung immer wieder geändert, doch das musikalische Konzept, den traditionellen und authentischen New Orleans Jazz zu pflegen, stand immer im Fokus. Nicht nur, weil die Band ihren Stil mit großer Freude pflegt, sondern auch weil die Musiker wissen, dass der „New-Orleans-Sound“ einer siebenköpfigen, original besetzten Band wie dieser nicht (mehr) oft zu hören ist, teilt das Kulturamt der Gemeinde Senden mit.

Zum Ensemble gehören heute neben Drummer Reinhard Küpper, Posaunist Bart Brouwer aus den Niederlanden, Trompeter Bruno van Acoleyen aus Belgien, Klarinettist John Defferary, Banjo-Spieler Hans-Martin Schöning, Pianist Georg Derks und Bassist Markus Daniels.

Die Band, die sich mit ihrem ganzen Können dem New Orleans Jazz verschrieben hat, absolvierte in der berühmten Preservation Hall in der Jazz-Hochburg New Orleans schon mehrere gefeierte Auftritte. Mit ihrer neuen CD „Song for New Orleans“ hat sich die Band ein eigenes Geburtstagsgeschenk bereitet und macht gleichzeitig New Orleans eine musikalisch gekonnte Liebeserklärung, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt zum Konzert am 20. September kostet im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Ermäßigte Karten kosten jeweils zwei Euro weniger. Die Eintrittskarten sind an der Information im Rathaus der Gemeinde Senden und in Dülmen beim Reisebüro Moll erhältlich.