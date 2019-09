Ob das nur so vor Lebenslust strotzende, kenianische Stück „Wasma ajelilie“, vorgetragen vom Kirchenchor, den Raum erfüllte, oder die zarte Melodie des „Air“ von Johann Sebastian Bach , aufgeführt von Marie Rothermundt auf Klarinette, erklang: So verschieden die einzelnen Stücke des am Sonntagabend stattgefundenen Konzertes „Soli Deo Gloria“ auch gewesen sein mögen, sie alle verband die Wirkung, Gemeinschaft zu schaffen und das Publikum mit Blasinstrumenten, Orgel, oder aber auch mit reiner Stimmgewalt zutiefst zu berühren.

Doch die zahlreich erschienen Bescher waren keineswegs zum stummen Zuhören verdammt: Ganz im Gegenteil, das Publikm wurde aktiv in den „Jubelgesang“ miteinbezogen. Bereits nach einer kurzen Begrüßung durch Dr. Constanze Büdenbender, die die musikalische Reihe federführend organisiert, erschallte mit „Ja ich will singen von der Gnade des Herrn!“ ein Kanon, der Geist und Intention des Jahresabschlusskonzertes der Reihe „Kirche macht Musik“ in der Friedenskirche Senden wohl bestens auf den Punkt brachte.