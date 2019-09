„So sieht´s doch viel besser aus“, betonten einhellig Angelika Emschove und Christiane Ihle von der „Vorgarteninitiative Senden“. Gemeinsam mit Markus Molitor, Gärtner und Gartenbau-Ingenieur, von der Firma De Jong, der nicht nur das Pflanzmaterial für diese Aktion zur Verfügung stellte, sondern auch bei der Bepflanzung kräftig mit anpackte, wurde vor dem Rathaus ein zuvor mit Zwergkiefern bestandenes Beet neu gestaltet.

Schon jetzt lässt sich an dem Beet gut erkennen, welche pflegeleichten Stauden sich für einen halbschattigen (rechte Seite vom Versorgungsschacht) und welche für einen sonnigen Standort (linke Seite) eignen. „Die neue Visitenkarte steht dem Rathaus gut“, so Rolf Wiederkehr von der Initiative, der sich darüber freut, dass die Gemeindeverwaltung an dieser stark frequentierten Stelle der Umgestaltung zugestimmt hat. Je nach Größe des Vorgartens, so die Initiative, ist eine Begrenzung auf wenige Gruppenstauden und vereinzelte Solitärpflanzen absolut sinnvoll.

Am Donnerstag (19. September) wird die Maßnahme noch durch eine Bepflanzung mit bodendeckenden Stauden, die ebenfalls von der Firma De Jong kostenlos zur Verfügung gestellt werden, vervollständigt.

Vertreten sein wird die „Vorgarteninitiative“ Senden auch auf dem Sendener Herbst am Sonntag (22. September). Auf dem Mertens-Parkplatz steht die Gruppe nicht nur mit zahlreichen Tipps zur Gestaltung von Vorgärten parat, sondern zeigt und verkauft auch für Vorgarten bestens geeignetes Pflanzmaterial, dass von den Firmen Sennekamp, Klabautschke und DeJong zu Sonderkonditionen bereitgestellt wird, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Firma Gala-Bau Tobias Grothues unterstützt die Initiative beim Herbstfest mit der Gestaltung eines Beetes.