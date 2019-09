Das Netzwerk Senden betreibt, was der Name schon sagt: Es stellt Verbindungen her, sorgt für Austausch, Dialog und neue Impulse. Auf dass sich Sendens Lebensqualität steigert, neue Ideen und Initiativen ihre Chance bekommen. Wer bei Netzwerkarbeit im Digitalzeitalter allerdings an Social-Media-Kommunikationskanäle denkt, liegt in diesem Fall falsch. Denn für das Netzwerk Senden gehört auch und gerade die „oldschool“-mäßige persönliche Begegnung zu den Kernaufgaben als Verein. Der deshalb seit 2016 zum Bürgerbrunch einlädt. Und zwar immer am 3. Oktober.

Gruppendynamik weiteren Schub verleihen

Der Tag der Deutschen Einheit eignet sich bestens, um auch den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgeist in Senden (der sich gerade durch unterschiedliche Aktionen stärker ausgeprägt habe, so der Eindruck des Vereins) zu verbessern. Kommunikation über die Grenzen von kulturellem Hintergrund, Herkunft, Religion und Nationalität hinweg soll beim Bürgerbrunch einen Raum finden – im Herzen Sendens: auf der Herrenstraße in etwa von Bäckerei Geiping bis zu Bücher Schwalbe. Der Bürgerbrunch ist eine Art „Bottle-Party“: Essen und Trinken bringen die Gäste mit. Das Netzwerk Senden stellt Bierzeltgarnituren auf, an denen sich das bunte Senden mit einem bunten Menü versammelt.

Netzwerk Senden Das Netzwerk Senden ist ein Zusammenschluss verschiedener Bürger und Unternehmer, der Projekte zum Wohl der Gemeinde anstößt oder fördert, so der Anspruch des gemeinnützigen Vereins. Jeder, der sich für dessen Arbeit interessiert, ist eingeladen an den Treffen des Netzwerkes teilzunehmen, die einmal pro Monat stattfinden. Infos online: ...

Von 11 bis 16 Uhr wird gegessen, geklönt und gechillt. Denn auch Zuhören ist erlaubt. Auf kulturelle Darbietungen hoffen die Organisatoren des Netzwerkes. „Es wäre schön, wenn spontan ein paar Künstler auftreten“, gibt Gerd Stephany, vom Orga-Team des Netzwerkes als Parole aus. Dass die Bürger „mitspielen“, da sind die Veranstalter aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre zuversichtlich: „Wir gehen von einer regen Beteiligung aus“, so Gregor Leydag. Denn nicht nur einzelne Bürger, sondern ganze Vereine haben schon angekündigt, sich zu beteiligen, ergänzt der Vertreter des Netzwerkes.

Spenden sammeln für die Sendener Tafel

Dem geht es aber nicht nur darum, der Gruppendynamik in Senden weiteren Schub zu verleihen, sondern auch um das soziale Engagement in der Gemeinde. Deshalb bittet das Netzwerk am 3. Oktober (Donnerstag) zugleich um Spenden.

Das Motto des Bürgerbrunches lautet: „Tafeln für die Tafel.“ Die Sendener Tafel, selbst ein Netzwerk, das gerade durch den Ausfall des großen Kühlfahrzeuges vor finanziellen Herausforderungen steht, soll Solidarität erfahren. Vom Netzwerk, das die Bürger mobilisiert.