Im Haus Palz an der Münsterstraße finden seit einigen Monaten Demontagearbeiten zur Vorbereitung der Sanierung und des Umbaus statt ( WN berichteten). Beim Entfernen eines versiegelten Parkettbodens im Erdgeschoss wurde jetzt gesundheitsschädlicher teer- und pechhaltiger Klebstoff entdeckt. „Die Gemeinde Senden beauftragte daraufhin sofort die Firma Exkern GmbH & Co KG mit der Beseitigung der Stoffe“, heißt es in einer Mitteilung. Sämtliche Arbeiten von Ehrenamtlichen seien erst einmal ausgesetzt worden. Und auch Führungen können in dem Gebäude derzeit nicht stattfinden.

Claudia Grave vom Bauamt der Gemeinde weist darauf hin, dass schon vor dem Beginn der Arbeiten ein Umweltbüro das Haus auf möglichen Belastungen geprüft habe, diese jedoch wegen der Versiegelung durch den Parkettboden nicht feststellen konnte, heißt es weiter. Außerdem sei während der gesamten Bauzeit ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator eingebunden, der vor allem die Sicherheit der vielen ehrenamtlichen Helfer im Blick habe.

Derzeit ist die Firma Exkern laut Auskunft der Verwaltung mit der ordnungsgemäßen Entsorgung der Schadstoffe beschäftigt. Die Mitarbeiter tragen spezielle Schutzanzüge, da es sich bei dem entstehende Abfall um Sondermüll handele. Bevor das Haus wieder geöffnet wird, werde die Schadstoffbelastung überprüft.

Mit dem zukünftigen Sendener „Haus der Begegnung“ sollen Werte erhalten und Begegnung ermöglicht werden. „Ehrenamtliches Engagement und die finanzielle Unterstützung durch ein Förderprogramm von Bund und Land NRW machen es möglich, das Haus zu einem Ort der Begegnung, des Miteinanders und des Austauschs zu machen“, so die Gemeinde Senden.